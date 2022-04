Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, realizó una rueda de prensa este viernes, luego de que en la madrugada indicara que el cuerpo hallado en la cisterna de un motel de Nuevo León (México) sería el de su hija, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 9 de abril.



El caso ha acaparado la atención del país, luego de que se le perdiera el rastro a la joven de 18 años, después de asistir a una fiesta con sus amigas.



(Le puede interesar: Debanhi Escobar: el paso a paso de la desaparición que conmocionó a México)

"Estamos hartos de esta inseguridad. Estamos hartos de que les pase esto a nuestras niñas. Si esto sirvió para que encontraran cuatro o cinco cuerpos. Que detonó por el caso de María Fernanda. Si esto sirve para poner un granito de arena, lo voy a seguir haciendo".



"Esto no es un circo. Mi hija está muerta. Ahorita voy con Samuel. Cuatro veces la han cateado (la zona donde fue encontrado el cuerpo de Debanhi) y ¿por qué a la quinta aparece'? Pregunta, ¿lo sembraron? No se pudo haber subido a la barda ella", y refutó la versión de que Debanhi se cayó a la cisterna.



(Además: Debanhi Escobar: señalan que empleados de hotel percibieron olor fétido)

Padre de Debanhi, decepcionado por el actuar de la Fiscalía y las amigas

Sobre las amigas de Debanhi, de quienes se ha dicho que la dejaron sola en una carretera, señaló: "No son amigas, las amigas no se dejan. Las amigas no dejan a una persona en la calle. Los amigos, si ves que está mal una persona, esperas a que puedas ubicarla y dejarla en su casa o cerca de algún lugar y al día siguiente si quieres ya no sales con ella. Amigos esos no son".



"Debanhi se enojó porque la estaban acosando sexualmente. Fue raro que no hayan salido videos. Si estamos en un mundo globalizado de redes sociales (sic)”. Y señaló como "raro que en esta zona no haya salido ni un video".



(También: Capturan a novia por supuestamente dar comida con marihuana en su boda)



"Que lo juzgue la sociedad porque el fiscal me dice que no hay delito qué perseguir. Hay muchas inconsistencias", indicó.

Facebook Twitter Linkedin

Debanhi era hija única y estudiaba criminología. Foto: Instagram: Debanhi Escobar

Taxista tocó a Debanhi: Mario Escobar

Debanhi se enojó porque la estaban acosando sexualmente. Fue raro que no hayan salido videos FACEBOOK

TWITTER

Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar, dice que la Fiscalía de Nuevo León le mostró videos donde observa que el taxista que la recogió, le tocó los pechos sin su consentimiento, lo que detonó que ella se bajara.



"Me mintieron a mí y a mi esposa. Si hay que meter a la Guardia Nacional, que se meta. Tengo más información", agregó.



(También: México: Fiscalía investiga la desaparición de famosa modelo en OnlyFans)



El padre de la joven exigió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador Samuel García que "hagan lo que tengan que hacer, porque ya no confío en el fiscal, Gustavo Adolfo Guerrero".

Empleados de motel percibieron olor

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, señaló que los empleados del Motel Nueva Castilla fueron quienes alertaron a las autoridades tras emanar un olor fétido en la cisterna.



“El alertamiento lo dan empleados del propio motel, por los olores fétidos que se empezaban a desprender de ese lugar (sic)”, detalló Mejía Berdeja.



(Le recomendamos leer: Caso Madeleine McCann, más cerca del final tras 15 años de misterio)



El funcionario aseguró que tras hablar con el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, se indicó que ya se rescató el cuerpo de la cisterna, y fue llevado al servicio médico forense para hacer la necropsia y poder comprobar genéticamente si se trata de Debanhi.



“Sin embargo nos señalan que había un crucifijo que coincide con el que traía (Debanhi), así como la ropa que se dio a conocer en el último momento en que hay alguna imagen gráfica de la propia Debanhi”.

Piden revelar videos del caso

El gobernador del estado Nuevo León, Samuel García, se refirió en un video sobre el caso y señaló que “hay muchas dudas de lamentable caso de Debanhi”.



“Tanto el papá, como un servidor y toda la ciudadanía y los colectivos queremos saber la verdad. Exhorto respetuosamente a la Fiscalía que hagan el esfuerzo, el día de hoy, a la brevedad, nos den a conocer un minuto a minuto los videos, las fotos, las evidencias de los cateos, las rutinas. Porque creo firmemente que tenemos derecho a conocer que hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir y porque tenemos el derecho a ser informados”, señaló García, quien indicó que “como gobernador del estado” no conoce “la carpeta, no he visto un vídeo” del expediente.



(Además: A juicio padre que habría matado a golpes a su bebé de dos semanas)



García agregó: “Para certeza de la familia, para tranquilidad y aclaración de la sociedad, de qué pasó en este caso y para entender el caso y poder actuar en consecuencia y tratar de evitar a futuro otros casos como este de Debanhi. En cuanto me llegue cualquier información que considere levante o que por ley pueda yo dar a conocer, la voy a dar en ese momento, así que estoy aquí sus órdenes".

Sobre el caso de Debanhi, les platico lo siguiente.

(Video completo en YouTube, Facebook, e Instagram). pic.twitter.com/wv8eJfzmQY — Samuel García (@samuel_garcias) April 22, 2022

También le puede interesar:

- Freddy Rincón: estas son las personas que iban en el carro del accidente



- El video de Johnny Depp tomado y violento que presentó Amber Heard



- ¿Carolina Cruz estaría enviándole indirectas a Lincoln luego de su ruptura?



EL UNIVERSAL (México) / GDA