Se cumple un año desde que se cometió uno de los feminicidios que ha sacudido a Latinoamérica entera. La muerte de Debanhi Escobar, la joven de 18 años que fue encontrada en Escobedo, México, luego de estar desaparecida por varios días, sigue en la impunidad.



El cuerpo de Escobar fue encontrado 13 días después de su desaparición dentro de una cisterna de cuatro metros de profundidad en Nuevo León, México.



(Le puede interesar: Debanhi Escobar se enfrentó a un grupo de hombres, revelan nuevos videos).

Los padres de la joven, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, hablaron para CNN, medio en el cual expresaron su indignación ya que, hasta hoy, no se han encontrado a los culpables que arrebataron la vida de su hija.



“Parece que fue ayer que salió de la casa y todavía no lo asimilamos. No hemos tenido un duelo porque no se han encontrado a los presuntos responsables, sentimos que nuestra hija no está descansando en paz porque no ha habido justicia”, afirmó Mario Escobar para CNN.



El padre de Escobar también indicó que su hija murió “privada de su libertad, violentada y sofocada”. La familia de Debanhi informó que se le han realizado dos autopsias y tres necropsias, una de ellas fue pagada por sus padres, por esta razón Mario Escobar afirma estas condiciones en la que cree que murió su hija.



(Le puede interesar: Nuevos detalles sobre colombianos asesinados en México).

Así la exigencia de justicia al cumplirse un año de la muerte de la joven Debanhi Escobar en #NuevoLeón.



Tu indiferencia ante la problemática social que atraviesa el estado, @samuel_garcias, es preocupante. Información de @i_alaniis.pic.twitter.com/oocOehqGpn — Alejandra Aguayo (@alejandraguayoa) April 21, 2023

Se sabe que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León está llevando a cabo la investigación, pero se han presentado varias inconsistencias en el proceso, las cuales fueron reconocidas por Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal de turno, y, por esta razón, han sido destituidos dos funcionarios de la Fiscalía.



“Seguimos en el tenor de buscar esa justicia, de encontrar la verdad para que nuestra hija pueda descansar y nosotros tener alguna paz. Amamos a nuestra hija cuando la tuvimos en vida, la seguimos amando después de 365 días que no la tenemos y la vamos a seguir amando hasta volver a estar junto con ella”, expresó Dolores Bazalduá, madre de la víctima, a CNN.

Amamos a nuestra hija cuando la tuvimos en vida, la seguimos amando después de 365 días FACEBOOK

TWITTER

Tras el paso de un año muy doloroso para la familia de Debanhi aseguran que siguen luchando para esclarecer lo que le sucedió a su hija y hacer justicia.



“Ha sido un año de soledad, un año de silencio en nuestra casa porque nuestra hija era todo para nosotros. Era la alegría de nuestra casa”, indicó la madre de la joven al programa.



La madre agregó que “todos los meses hemos traído sentimientos, emociones encontradas, a veces de coraje, de impotencia, tristeza porque como no se ha dado agilidad al caso y pues se siente una impotencia enorme pues a quién reclamarle, pedimos, pedimos y no hay nada”.



En el 2022 en México se cometieron 952 feminicidios, según cifras oficiales.

Más noticias

Hallan 11.520 botellas de tequila con metanfetamina en México

Quinceañera falleció y su familia decidió donar sus órganos para salvar personas

Video: explota turbina de avión de Viva Aerobús, en México, en pleno vuelo

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS