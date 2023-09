El feminicidio de Ana María Serrano, de 18 años, ha causado consternación en Colombia y México, países que piden una investigación profunda del caso.



La joven era sobrina del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo y se encontraba en Mexíco cursando sus estudios de medicina con la intención de llegar a ser cardióloga.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 12 de septiembre en el sector de Atizapán, Ciudad de México, cuando la joven se encontraba sola en su domicilio.



Y fueron dados a conocer este domingo en la tarde a través de la cuenta de X, antes Twitter, del exministro.



"Nunca, nunca creí poder estar tan cerca de un acto tan brutal como despreciable que un feminicidio (...). Le sucedió en esta oportunidad a mi sobrina Ana María Serrano Céspedes en México", dijo en la publicación.



Por su parte, la madre de la joven contó en un video de Instagram que el presunto responsable del crimen sería su exnovio Alan Gil Romero. Este fue capturado y puesto a disposición del ente acusatorio de ese país el domingo 17 de septiembre.

Presunto femincida de Ana María. Foto: @FiscaliaEdomex - @c4jimenez

La Fiscalía de México hizo efectiva la captura del joven, de 18 años, siendo el principal sospechoso del feminicidio de Ana María, mientras continúan las investigaciones.



Este sujeto, quien habría sido pareja sentimental de la joven y con quien había terminado meses atrás, fue traslado al penal de Barrientos, en Tlalnepantla, donde está a la espera de que un juez decida su situación jurídica.

¿Cuántos años de pena podría enfrentar por el delito?

México padece desde hace varios años una ola de violencia contra las mujeres, con diez femicidios por día, según la ONU. En 2022 se registraron 956 presuntos feminicidios en el país, y de enero a julio de este año se han contabilizado 500 delitos de estas características, según cifras oficiales.



Según medios de comunicación mexicanos, si se comprueba la responsabilidad de Alan Gil Romero en el feminicidio de la joven, este podría ser sentenciado a una pena que va entre 30 y 45 años de cárcel.



Por su parte, en el Código Penal para Ciudad de México, dispuesto en la página web del Senado, se encuentra que el delito podrá ser catalogado como feminicidio si concurre con alguna de estas circunstancias:



I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida;

III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o

V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.



A quien se encuentre culpable de feminicidio pueden imponer una pena de "veinte a cincuenta años de prisión", se lee en el documento.



Aunque, "si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad" se impondrán de "treinta a sesenta años de prisión".

El llamado de la familia a que se haga justicia

La madre de Ana María, María Ximena Céspedes, ha sido enfática en pedir que se haga justicia frente al asesinato de su hija, y se compruebe el delito de feminicidio al que es el principal sospechoso hasta el momento: Alan Gil Romero.

María Ximena Céspedes, madre de Ana María Serrano. Foto: Redes sociales

"A él lo capturaron cuatro días después. Incluso lo encontraron fuera de la ciudad", expresó la madre al noticiero de CityTv.



La familia además cree que este hombre habría aprovechado que Ana María se encontraba sola en la vivienda para ingresar y atacarla.



"Mi esposo y yo estábamos fuera del país, con ocho horas de diferencia. Por alguna razón que desconozco nos despertamos como a las 2 de la mañana yo le mando un mensaje a Ana María para saber cómo estaba y no me contesta. De pronto entra un mensaje muy extraño como quince minutos después, y ahí yo llamo al vecino, el vecino entra y ya no había nada que hacer, Ana María estaba sin vida", expresó al medio citado.



Los mensajes que llamaron la atención de la madre de la joven fueron un "espérame tantito", y minutos después "un mensaje de despedida como si fuera un suicidio", los cuales habrían sido escritos por el exnovio a través del celular de la estudiante.



La Fiscalía logró identificar que la muerte no se trataba de un suicidio y fue en ese momento que se procedió con la captura de Alan Gil Romero.

