Covid: López Obrador se vacunará este martes para dar confianza

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que se vacunará públicamente este martes contra el covid-19 para dar confianza a los adultos mayores de 60 años que no han querido inocularse.



(En contexto: Amlo insistió en que anticuerpos le permitían no vacunarse contra el covid-19)

"Mañana me voy a vacunar", puntualizó el mandatario este lunes durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional. López Obrador resaltó la importancia de protegerse con el biológico y señaló que aunque en un principio había dicho que no se vacunaría públicamente, ahora lo hará para que "se sepa que no hay riesgos, que las reacciones son normales y a ver si convencemos a más" personas.



Recalcó que ya se está terminando de vacunar a adultos mayores de 60 años, aún con una dosis, aunque insistió en que un número reducido de este grupo de edad se ha quedado rezagado y no se ha inoculado contra el coronavirus.



(Lea aquí: México tendrá su vacuna Patria contra la covid-19 a finales del 2021)



No obstante, recordó que los que no se vacunaron podrán hacerlo cuando se empiecen a aplicar las segundas dosis. Afirmó que hay 14 municipios en el país que por asamblea decidieron que no se iban a vacunar "y se logró convencer a uno, al municipio de Chamula, en Chiapas, de que se vacunen".

Más de un millón de adultos mayores han recibido la primera dosis anticovid en México. Foto: iStock

López Obrador insistió en que se vacunará para que la gente vea que "no va a pasar nada" y resaltó que la vacuna "sí protege".



En días pasados, el presidente ya había anunciado su intención de vacunarse. En un primer momento, dijo que lo haría en un centro de vacunación de la capital. Y posteriormente, anunció que lo haría en Palacio Nacional y sería con la vacuna de

AstraZeneca, confirmando la fecha exacta este mismo lunes. Hasta ahora México suma 2.305.602 casos confirmados y 212.339 decesos asociados al covid-19. México ha administrado un total 14.240.830 de dosis de vacunas contra el covid-19.



EFE

