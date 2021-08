Covid: México reduce contagios y tiene buen promedio de inmunizaciones

El gobierno de México en rueda de presan este martes, anunció una reducción de casos de covid-19 y un buen promedio de inmunizaciones, aunque apenas la semana pasada marcó los mayores récords de contagios toda la pandemia y superó al segundo pico de enero.



El funcionario encargado de la pandemia en México, Hugo López-Gatell, argumentó que la semana abrió con una reducción de 1 % en los contagios, al igual que la semana anterior.



"Cuando ya esta tendencia se establezca, lo cual seguramente ocurrirá dentro de los siguientes 15 días, estaremos viendo ya el declive de la tercera ola, seguramente rumbo a la estabilización", aseguró López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.



México está desde hace cerca de tres meses en la tercera ola de la covid-19 y la semana pasada tuvo los cuatro días con más contagios de toda la pandemia, con 24.975 el jueves, 23.642 el sábado, 22.758 el viernes y 22.711 el miércoles.



Un adulto mayor es vacunado contra el covid-19, en un autoservicio de Ciudad Juárez, Chihuahua (México). (Foto de archivo) Foto: Luis Torres. Efe



El país es el cuarto con más muertes de covid-19 en todo el mundo, con 248.652 decesos confirmados y 3,1 millones de contagios. Aun así, el subsecretario López-Gatell insistió en que la "velocidad" e "intensidad" de la pandemia descienden.



“Ya vemos signos preliminares, ahorita en cerca de la mitad de las entidades federativas, de un cambio en la velocidad de ocurrencia de nuevos casos”, apuntó en la rueda de prensa diaria de Palacio Nacional.



El funcionario ha atribuido el fenómeno a la vacunación, al reportar que 54,9 millones de personas, el 61 % de la población adulta, ya tiene al menos una dosis de la vacuna. Pero menos de 30 millones de personas, de un total de 126 millones de habitantes, están completamente vacunados, según la Secretaría de Salud.



“Somos en este momento uno de los países de América Latina que tiene el mayor número promedio de inmunizaciones diarias, superamos por ejemplo a Estados Unidos en este momento”, sostuvo López-Gatell.



El subsecretario reportó que 93 % de los hospitalizados no estuvo vacunado y otro 4 % solo tenía una dosis. También destacó que 95,5 % de los muertos de enero a la fecha no habían recibido ni una sola dosis.



“Hay múltiples elementos de información, múltiples indicadores que muestran esta reducción de la intensidad epidémica, primero, en reducir la mortalidad, que fue el objetivo fundamental del plan de vacunación, segundo en reducir la hospitalización y las formas grave", argumentó.



El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su promesa de vacunar a toda la población adulta con al menos una dosis para octubre al destacar que hay un promedio diario de 700.000 fármacos aplicados.



“Desgraciadamente los hospitalizados, muy lamentablemente, muy tristemente los que pierden la vida, la mayoría no fueron vacunados, entonces por eso necesitamos seguir con la vacuna", reconoció el presidente ObradorEFE

