Con el rostro descubierto e imponencia, el CJNG desafía a México

Esta semana se difundieron imágenes de integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México, en las que posan con la cara descubierta y un gesto retador para desafiar al Estado; demostrando así, que ya no les importa salir del anonimato.

A plena luz del día desfilaron y exhibieron con imponencia su capacidad de armamento y sus fuerzas, portando chalecos antibalas con las siglas del cartel y cascos de combate.



Las imágenes fueron reveladas por la agencia mexicana de fotografía Cuarto Oscuro y captadas en las vías del municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán. El autor del contenido difundido pidió que no se revelara su identidad ante el temor por las posibles represalias.

Según informó el diario El País de España, este municipio elegido para desafiar al Estado es el pueblo del líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alias el Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos, heredero mediático del ‘Chapo’ Guzmán y el cartel de Sinaloa.



En las mismas calles de este municipio, ya han hecho exhibiciones en múltiples ocasiones para presumir del arsenal de armas de alto calibre y de las tanquetas que posee el CJNG.



En internet circulan videos en los que alardean de su poder gritando con fuerza: “La gente del señor Mencho, pura gente del señor Mencho”, siempre con las caras cubiertas. Pero esta vez se han dejado grabar y fotografiar sin pasamontañas ni máscaras.



Estas frecuentes demostraciones de poder del CJNG han elevado la tensión en la región, especialmente en Aguililla.



Desde diciembre del 2020, Aguililla vive una crisis humanitaria derivada de una fuerte lucha entre los carteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de la Nueva Familia Michoacana (LNFM), los cuales se disputan el control de la producción y el tráfico de droga, además de otras actividades ilícitas como secuestros y extorsiones.



La grave ola de violencia que se vive en el lugar incluso motivó, el pasado 23 de abril, la visita de Franco Coppola, nuncio apostólico en México y representante del papa Francisco, quien se reunió con miles de pobladores a quienes llevó un mensaje de paz y ante quienes lamentó la falta de atención de los gobiernos federal y estatal.

Los habitantes padecen la falta de alimentos, medicamentos e insumos de primera necesidad, debido a los socavones y barricadas que sicarios han instalado en la carretera que une Aguililla con los municipios de Buenavista y Apat-zingán, el principal acceso a esa zona.



Llevan semanas denunciando a los narcotraficantes de estos carteles, por lo que han pedido insistentemente la presencia de las autoridades en el municipio. Sin embargo, no les han prestado atención a sus peticiones.



Debido a esto, hace unos días pobladores destruyeron un helipuerto militar como una medida de presión para que se combata a los carteles de la droga que operan en la región, lo cual también ha aumentado la tensión en el territorio.



Habitantes que pidieron el anonimato le contaron a Efe que el helipuerto estaba habilitado en la parte alta de una montaña, contigua al cuartel del 51 Batallón de Infantería, donde los soldados recibían víveres, armas y municiones de la 43.ª Zona Militar a la que pertenecen, ubicada a 90 km de ahí, en el municipio de Apatzingán.



Los inconformes utilizaron dos máquinas retroexcavadoras para hacer zanjas en la montaña, ante la mirada atónita de los militares resguardados en el cuartel.

Asimismo, la semana pasada pobladores atacaron el cuartel militar arrojando piedras, palos y explosivos caseros, por lo que el Ejército repelió la agresión con gases lacrimógenos, bombas de humo y proyectiles antimotines.

En recientes declaraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no ha sido fácil enfrentar el incremento en los homicidios dolosos en el país porque es “un fruto podrido” que heredó de las pasadas administraciones, y defendió su política de “abrazos y no balazos” para combatir el crimen.



“Claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué. No es que les esté yo echando la culpa sin razón a los anteriores presidentes, pero, además, es de dominio público, el manejo de la seguridad estaba prácticamente a cargo de la delincuencia y esto viene de tiempo atrás”, se defendió.



Insistió en que su administración atiende el problema con una estrategia distinta que es efectiva, pero que va a llevar tiempo. “Vamos a crear una nueva corriente de pensamiento para tener una sociedad mejor”, dijo.



REDACCIÓN DOMINGO

*Con información de Efe y El Universal (México)

Más noticas