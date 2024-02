Dos colombianos murieron arrollados por 'carro fantasma' en México: esto se sabe

Cerca de las 11 de la noche del pasado 24 de febrero, dos colombianos, que al parecer transitaban como peatones en una carretera de México con el objetivo de pasar a Estados Unidos, fueron atropellados por un carro ‘fantasma’.



Las autoridades llegaron al lugar cuando ya los dos sujetos no tenían signos vitales. Al observar los cuerpos lograron identificar a las dos víctimas: ambos oriundos de Santander.



(Puede leer: Vida y muerte del 'Míster', habitante de calle con síndrome de Down a quien llora Turbo).

Según reportó el Diario de Chiapas, los dos colombianos “perdieron la vida sobre la carretera federal Tonalá –Arriaga, kilómetro 62+300”, en la costa del Estado de Chiapas.



El trágico accidente dejó sin vida a los dos sujetos, quienes fueron identificados como Iván Leonardo Ardila Caballero, de 32 años, y Camilo Andrés Campos Ramírez, de 28.

La Policía cerró la zona y las autoridades realizaron el levantamiento de los cuerpos. Los familiares de las víctimas se mostraron incrédulos ante la información hasta que corroboraron con las fotos y los documentos que se trataban de sus parientes.



De hecho, el portal Lo Que Pasa En Bucaramanga y Colombia.com lograron confirmar que los dos jóvenes llegaron a principios de este año a México para pasar la frontera hacia Estados Unidos.

(Además: Panamá confirma la muerte de al menos cuatro migrantes en naufragio en el Caribe).

Un ‘carro fantasma’

Tras el accidente, el responsable huyó del lugar. Hasta el momento no se conoce información sobre el carro. No obstante, ambos cuerpos tenían señales de haber sido atropellados por un vehículo de carga.



Por esta razón, las autoridades se encuentran investigando para esclarecer los hechos del accidente.



Los cuerpos fueron llevados al servicio médico forense, a cargo del consulado colombiano, mientras los familiares realizan los trámites necesarios para la repatriación.

(Siga leyendo: Latina trabaja en EE. UU. sin saber inglés e impactó por la dura situación que vivió).

No se sabe cómo fue, no hay responsable, no hay cámaras ni evidencia FACEBOOK

TWITTER

“Nos indicaron que fue un auto fantasma. No se sabe cómo fue, no hay responsable, no hay cámaras ni evidencia. Los dos se conocían desde pequeños, de toda la vida. Emprendieron este camino y lastimosamente se fueron del mundo los dos”, dijo Cristina Ardila, hermana de uno de los jóvenes que murió, a Caracol Radio.

Caminaron todo el viaje

Facebook Twitter Linkedin

Migrantes en la selva de Darién. Foto: EFE

Las autoridades mexicanas no nos dicen nada, no se han contactado, estamos buscando cómo se puede hacer el proceso de repatriación FACEBOOK

TWITTER

Según contó Cristina Ardila al citado medio, ambas víctimas cruzaron el Darién caminando y acababan de llegar a México.



“Estaban buscando trabajar en lo que fuera para poder seguir con la caminata. Migración los devolvió 120 kilómetros y les dio un permiso para transitar y la idea que tenían era llegar al DF, ayer domingo, pero murieron en esos hechos”, dijo a Caracol Radio.



Y agregó: “Las autoridades mexicanas no nos dicen nada, no se han contactado, estamos buscando cómo se puede hacer el proceso de repatriación, primero nos dijeron que la alcaldía, luego de la alcaldía nos enviaron a la Gobernación, pero entonces estamos presentando documentación para que nos puedan ayudar, pero por el momento no tenemos nada concreto”.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Es colombiano, vive en Estados Unidos y divirtió por su anécdota al sacar la basura

Impactante video: madre e hija mueren arrolladas al salir de un concierto en México

Revelan absurdo motivo del asesinato del cantante Chuy Montana en fiesta con amigos