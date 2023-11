Colombianos habrían sido secuestrados en México: familia dice ser extorsionada

A principios de noviembre de este año, tres colombianos emprendieron un viaje a México con el fin de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Sin embargo, al día de hoy, su familia no sabe mucho de ellos y se presume que estarían secuestrados.



Se trata de una mujer de 27 años, quien viajó junto a su hermana de 26, y su hijo de 9. Juntos empacaron maletas y partieron hacia el norte del continente, buscando mejores oportunidades de vida.

Todo parecía que iba bien, hasta que perdieron comunicación con su familia en Colombia, el pasado 15 de noviembre. Ocho días después le habrían informado a los familiares que habían sido secuestrados por integrantes de carteles mexicanos.

Así lo relató una de las parientes para Blu Radio, quien también afirmó que en dos momentos lograron mantener comunicación con una de las personas secuestradas.

"Es una pesadilla lo que hemos vivido. La verdad habían pasado prácticamente 15 días sin saber de ellas, habíamos venido teniendo llamadas de extorsión. Nos pedían plata", explicó la mujer. Así mismo, comentó que no cayeron en un primer momento, ya que no tenían pruebas que pudiesen asegurarles que los tres colombianos seguían con vida.

"Decían que tenían a Leidy, Santiago y a Erika secuestradas, estaban pidiendo 5.000 dólares de rescate. Nos pidieron fotos y desafortunadamente caímos", continuó la mujer, quien luego mencionó que se valieron de estas imágenes para seguir pidiéndole dinero.



Por otro lado, la madre de Leidy y Erika dijo que, al parecer, otro grupo las había vendido por "3.500 dólares por cabeza" y que eso era lo que debían dar para poder liberarlas.

'No sé que hacer'

La familia le pidió ayuda a las autoridades en la conversación que tuvo con el medio previamente citado.



De acuerdo con los familiares, no saben muy bien quienes acudir y ruegan a las autoridades que tomen prontamente le caso para llevar a cabo la investigación correspondiente.



"Yo no sé, no sé como pedir la ayuda. No sé qué hacer", dijo la madre de las mujeres presuntamente secuestradas.



Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

