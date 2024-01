Denuncian retención de colombiano en el Aeropuerto de Cancún: 'Se va a quedar 20 días'

Una verdadera pesadilla vive la familia de Stevan Riaño Cepeda, un joven bogotano que, según su círculo cercano, acaba de cumplir 24 años en una sala del Aeropuerto Internacional de Cancún, en México, tras llevar cinco días retenido.

Según denuncia Gina Rincón, quien es hermana de la novia de Riaño, la idea era hacer un paseo familiar en el reconocido destino turístico. Ella, quien vive en Estados Unidos junto a su pareja, organizó un paseo de 20 días. Stevan, quien vive en Bogotá, estaría al menos unos tres.



Conforme se evidencia en los pasajes comprados por Stevan, su llegada a Cancún estaba estipulada para la madrugada del jueves 18 de enero. Desde entonces, alegan de su círculo cercano, está retenido por funcionarios de migración del país norteamericano.



"A él lo retuvieron apenas llegó. Nosotros fuimos los primeros días al Aeropuerto, pero nadie nos respondía. Conseguimos un abogado y nos ayudó a hacer un amparo para que en algún momento nos dieran explicaciones. Él nos dijo que eso que estaban haciendo con él es ilegal y que lo hacen por voluntad propia", le dice Rincón a EL TIEMPO.



'Las condiciones son terribles, no son humanas'

Según cuenta la mujer, quien ha publicado varios videos en sus redes sociales para dar a conocer la situación, el joven permanece en una sala en la que las condiciones no serían las más óptimas. Y, sostiene, el trato es peor luego de que presentaran el recurso de amparo.



"Me dicen que el lugar es superchiquito, con colchonetas en el piso y un solo baño. No tienen ducha. Los tratan terrible, como si fueran delincuentes. A él le insisten en que desista del amparo o le van a quitar la comida, le están diciendo que 'se va a quedar 20 días'", relata Rincón, quien comenta que dos personas que compartieron con Stevan en el aeropuerto y que fueron deportados a Colombia ya hablaron con ella.



"He hablado con dos personas a las que Stevan les dio mi número. Según me dijo Camila, una de ellas, son al menos 30 colombianos los que están encerrados en el Aeropuerto de Cancún. Es una situación terrible la que estamos viviendo", dice.



Gina Rincón, colombiana que vive en el exterior. Foto: Gina Rincón

"A Stevan lo insultan y lo empujan. Las condiciones en las que los tienen allá son terribles, no son humanas. Él se está haciendo daño, se está rasguñando porque lo están tratando mal. No ha dejado de llorar", comenta.



Conforme expresa la mujer, han podido hablar en dos oportunidades con Stevan. En ambas, denuncia, llegaron a percibir la coerción de supuestos funcionarios.



"Esteban nos llamó anoche, a las 11 p.m., con una persona de Migración que le gritaba que no llorara, que le dio el celular con esa condición y que quitara el abogado rápido", relata.



"Esta mañana, sobre las 11, nos llamó y nos contó que le dijeron que le iban a quitar la alimentación si no desistía del amparo. Para nosotros ha sido muy difícil. Si le quitamos el amparo, le queda el sello en el pasaporte como un delincuente", comenta.

La denuncia ante las autoridades

Según cuenta Gina Rincón, la familia ya pudo hablar con la cónsul de Colombia en Cancún. Ella, asegura, les indicó que las razones que dieron del Instituto de Migración de México fueron tres.



​"La primera es que él iba con morral y no con una maleta de viaje. La segunda fue que porque él no traía tarjetas de crédito y eso es mentira, porque él las llevaba. Y la tercera fue que él no tenía un hotel pago y es mentira porque él llevaba la reserva del Airbnb, que ya estaba paga", sostiene.



Asimismo, Rincón asegura que en la oficina consultar les dijeron que si quitaban el amparo podría ser que lo soltaran más rápido. Sin embargo, indica, no lo piensan hacer porque lo que está pasando viene pasando desde hace mucho tiempo. Entretanto, cuenta, de la oficina consular le aseguraron que estarían muy pendientes del caso y que velarían por los derechos de Stevan.

EL TIEMPO se comunicó con miembros de la Cancillería de Colombia para conocer su información sobre el caso. Sin embargo, al momento de la publicación de este artículo, no había obtenido respuesta.

