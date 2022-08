¡Insólito! De esa forma se puede describir este episodio de un cocodrilo que se paseó con el cuerpo inerte de un hombre entre sus fauces. Este hecho, que fue presenciado por varias personas, sucedió en Tampico (México), después de que un ciudadano ingresó a 'Laguna del Carpintero' para bañarse, pero fue atacado por el reptil.



De acuerdo con algunos medios locales, el suceso ocurrió en la mañana, hacia las 8:30 a. m. del pasado 18 de agosto. Al parecer, el sujeto que fue atacado por el animal ingresó en un área que es rehabilitada dentro del parque y no se percató de su presencia hasta que ya fue demasiado tarde.



En los metrajes compartidos por varios usuarios en redes sociales, se puede evidenciar algunas imágenes explícitas que muestran el cadáver flotando en el agua y al cocodrilo paseándose tranquilamente entre en la laguna. Las reacciones de asombro no se hicieron esperar y muchos no se explican cómo sucedió el ataque.



Algunas versiones indican que el hombre, que estaba sin ropa en la parte superior e inferior del cuerpo, se habría pasado por alto los diferentes anuncios de advertencia en la zona que señalan que hay presencia de reptiles y esto resultó en el lamentable episodio.



Medios de México reportan que las autoridades locales tuvieron que abrir una de las alcantarillas en el parque para poder recuperar el cuerpo sin vida y, hasta el momento, no se ha revelado su identidad, solo se sabe que se trata de un adulto de media edad que ingresó a la 'Laguna del Carpintero'.



#VideoTH📹| Muere hombre al ser atacado por un cocodrilo en la Laguna “El Carpintero” en #Tampico.🐊🚨👇https://t.co/Kkp9IhptgF pic.twitter.com/kQuyJHhi94 — Tabasco HOY (@TabascoHOY) August 18, 2022

Finalmente, desde la administración de la Ciudad Madero informaron que tomarán medidas para la reubicación de los reptiles que se encuentran en la zona y así evitar nuevos ataques de las personas que transitan por estos lugares.



Las autoridades también establecieron que el cocodrilo que mató al sujeto se paseó con el cuerpo por un canal hacia la calle Arenal de la colonia Volantín en el municipio de Tampico.



