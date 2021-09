Momentos claves del 'Chapo' Guzmán en la cárcel

Hace cerca de dos años, el temible capo del cartel de Sinaloa el 'Chapo' Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua y desde entonces purga sus penas en una cárcel de máxima seguridad en EE. UU.



A continuación, le detallamos los momentos claves tras la sentencia al Chapo

Sentencia

Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán fue considerado el mayor narcotraficante del mundo. Él recibió su sentencia el pasado 17 de julio del 2019, en un tribunal de Nueva York de Estados Unidos.



En el juicio lo hallaron culpable de liderazgo y mantenimiento de una empresa criminal continuada, tráfico internacional de drogas, uso de armas de fuego y blanqueo de dinero procedente de la venta de narcóticos. El criminal mexicano se encuentra pagando su sentencia en la cárcel de Colorado, la ADX Florence, considerada como la prisión más segura de Estados Unidos.



Antes de ser condenado por el Juez del distrito de Nueva York Brian Cogan, Guzmán se pronunció ante Cogan por el juicio que al parecer le había parecido injusto: "Ha sido una tortura física y mental, la situación más inhumana que he vivido en toda mi vida", dijo.



"Cuando fui extraditado (en enero de 2017) esperaba un juicio justo donde mi fama no fuera determinante para administrar justicia, pero pasó lo contrario", afirmó el "Chapo" Guzmán. "Ya que el Gobierno me enviará a una cárcel donde se olvidarán de mi nombre, tomo la oportunidad para decir que aquí no hubo justicia", concluyó.



La defensa del "Chapo" exigió de hecho un nuevo proceso por presuntos incumplimientos por parte del jurado, la cual fue rechazada ante las contundentes pruebas presentadas en su contra.



Fueron 56 testigos que testificaron ante el jurado y quienes habían sido socios del narcotraficante y tenían acuerdos de colaboración con el Gobierno estadounidense. Todos relataron como Guzmán transportaba toneladas de cocaína desde Colombia hasta México por submarinos semisumergibles, aviones y barcos, para luego finalizar en EE. UU.



Los exsocios del capo revelaron los múltiples sobornos con millones de dólares en efectivo que daba a altos funcionarios del gobierno mexicano, a la policía judicial, federal y municipal, a militares y a la Interpol. Entre ellos dos expresidentes de México, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, los cuales negaron las acusaciones.

La ADX Florence está ubicada en el estado de Colorado, al interior del país. Foto: EL TIEMPO

Cárcel de máxima seguridad

El 'Chapo' fue internado en una cárcel de la que nadie se ha fugado desde que se fundó, en 1994: la ADX Florence, en Colorado, ubicada en una zona montañosa al interior de Estados Unidos.



Este es un penal de categoría 'supermax' (máxima categoría de seguridad), que recibe a los reos más peligrosos del sistema penitenciario de ese país, en la que al 'Chapo' le resultará casi imposible repetir sus anteriores escapes.



"ADX es el tipo de prisión que fue diseñada para un reo de alto perfil como 'El Chapo'", dijo en una entrevista telefónica Larry Levine, un exrecluso federal que es director y fundador de Wall Street Prison Consultants.



"Para alguien como Guzmán, las posibilidades de escapar desde una instalación como esa son nulas", dijo L. Thomas Kucharski, profesor en John Jay College de Justicia Criminal en Nueva York.

Su esposa se entrega

Emma Coronel, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se entregó de forma voluntaria a las autoridades de Estados Unidos en 2021 para ser testigo protegida, revelaron este viernes medios mexicanos y estadounidenses.



Agentes anónimos explicaron por separado a la revista mexicana Proceso y al portal estadounidense Vice que la mujer estaba preparada para su arresto en el aeropuerto internacional de Dulles, Virginia (EE. UU.), por narcotráfico.



"'Se entregó', 'ella llamó para entregarse', 'se comunicó con un agente con quien ya tenía contacto desde hace tiempo para decirle que quería cooperar'", son las declaraciones de agentes federales estadounidenses que recogió Proceso, que este fin de semana ampliará la información en un reportaje.

El 'Chapo' dice que vive en condiciones inhumanas

"Desde su llegada a Estados Unidos, el señor Guzmán ha sido mantenido en la prisión en unas condiciones crueles e inhumanas, equivalentes a una tortura física y mental", escribieron los abogados del 'Chapo' a las autoridades judiciales, en un documento recogido por varios medios locales en marzo de este año.



El hombre que dirigía el temido cartel de Sinaloa pasa la mayor parte del tiempo en una celda de unos 2 metros de ancho por 3,5 de largo, excepto dos horas a la semana en las que es trasladado por los guardias de la cárcel a un patio de 9 metros cuadrados.

REDACCIÓN INTERNACIONAL y Agencias

