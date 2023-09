Las grabaciones en las que se ve a un hombre vestido de negro, con gorra y tapabocas para cubrir su rostro, y que además merodea la casa de la joven Ana María Serrano, son las principales pruebas que tiene la Fiscalía de México en contra de Allan Gil, su presunto feminicida.



Este lunes se conocieron más detalles sobre el asesinato de la joven estudiante de medicina, sobrina del exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien fue hallada sin vida dentro de su vivienda en México.

Según información oficial, Ana María Serrano fue asesinada el pasado 12 de septiembre en su vivienda en el conjunto 'Condado de Sayavedra', en el municipio mexicano de Atizapán de Zaragoza.



Cinco días más tarde, la Fiscalía capturó a su expareja sentimental, identificada como Allan Gil, por ser el principal sospechoso y presunto feminicida de la estudiante de medicina.

Los testimonios que perfilan al presunto feminicida

Alan Gil Romero, presunto feminicida de la joven colombiana. Foto: Fiscalía de México

Este lunes el señalado feminicida de la joven fue enviado a una cárcel de manera preventiva. Así lo decidió una juez en México al legalizar su captura y escuchar las reveladoras pruebas por parte de la Fiscalía y el Ministerio Público.



En la primera comparecencia se detalló que la estudiante de medicina falleció por ahorcamiento en su habitación, y que Gil estuvo merodeando la vivienda horas antes de que fuese hallada sin vida.



Según declaraciones de María Ximena Céspedes, madre de Ana María Serrano, a CityTv , el joven se conoció con su hija seis años atrás, al compartir actividades institucionales en el colegio, y tiempo después iniciaron una relación sentimental que duró cerca de año y medio.



"Fue una relación normal de dos adolescentes. Año y medio de novios, de salir a fiestas, estuvieron en el prom juntos, se graduaron, eran los dos mejores alumnos del colegio. O sea, era una relación normal como cualquier adolescente tendría, con celos y con cosas que uno más allá de eso no se imagina", afirmó María Ximena.



Sin embargo, tras terminar la relación en junio de este año, "él comienza ya a volverse un poco más intenso".

Le mandaba regalos cada semana y le escribía todos los días pidiendo que regresaran FACEBOOK

Al parecer, tras la ruptura, Allan Gil insistía constantemente a Ana María que regresaran, por lo que enviaba regalos a su casa y le escribía de manera "intensa".



Según detalla El Universal de México, en la audiencia de este lunes, que se llevó a cabo en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia, también se conoció que Allan solía celar a Ana María cuando eran novios.



"Una vez Ana llegó llorando a su casa por un 'berrinche' de Allan, quien la celaba si salía, platicaba o bailaba con amigos, por lo que decidió terminar con él", señala el medio citado.



Además, un amigo de la joven habría informado a los padres, que Allan tenía una conducta "intimidante", la cual manifestaba a través de mensajes de texto.

Las pruebas contra Allan Gil

En la comparecencia de este lunes los investigadores presentaron pruebas contundentes con la intención de que se formule imputación de feminicidio contra Allan Gil, expareja de Ana María.



A través del registro de cámaras de seguridad se constató que un hombre estuvo merodeando la casa de la joven desde antes del medio día del 12 de septiembre.



Al parecer, este sujeto, que se presume era Allan Gil, estuvo acechando la residencia de la joven en un automóvil gris, al que le habría quitado las placas para pasar desapercibido. Este fue visto en el sector hasta las 7 p.m.



El peritaje médico determinó que Serrano falleció por ahorcamiento cerca de las 4 p.m.



Además, según detallan medios locales, la trabajadora doméstica de la vivienda informó que Allan visitó a la joven ese día y pidió verla. Sin embargo, en ese momento ella se encontraba fuera.



Horas más tarde, Ana María habría llegado a su casa y le pidió a la empleada que si el joven volvía, le dijera que ella aún no había llegado.



Al terminar su jornada, la trabajadora salió rumbo a su hogar y Ana María se quedó sola en la casa, momento en el que se presume Allan aprovechó para ingresar.

La familia de la joven exige justicia. Foto: Redes sociales y archivo EL TIEMPO

En entrevista con CityTv, la madre de la joven señaló que esperan que haya "justicia y que se cumpla la ley", porque el crimen de Ana María "no puede quedar impune".



"Uno no puede entrar y matar a una niña hermosa y que no pase nada", dijo.



Además, fue enfática en la intención que tiene la familia de que el caso de su hija sirva de ejemplo para que se presten mayor atención a los casos de feminicidios en los países latinoamericanos.



"Queremos que esto no vuelva a pasar. No sabemos si es un tema de políticas públicas, si es un tema de educación. Eso es lo que estamos buscando: ¿cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar? Si mi testimonio sirve de algo, con eso habremos cumplido parte de la misión que quería Ana María de salvar vidas siendo médica", expresó la madre.

