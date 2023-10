Ella era Cecilia Priego, la gran actriz de 'La Reina del Sur' que murió a sus 36 años

Murió la actriz mexicana Cecilia Priego. Tuvo papeles en 'La Reina del Sur' y la serie de HBO, 'Ámsterdam'. A través de un comunicado, la compañía Teatro en 30' dio a conocer su deceso y envió condolencias a su familia y seres queridos.

"La Familia Teatro en 30 lamenta su partido y ofrece sus condolencias a su familia y seres queridos. Su memoria vivirá en nuestros corazones para siempre. Vuela alto Ceci", se lee en el comunicado publicado en la página oficial de Facebook.



En su cuenta de Instagram, la actriz compartió en febrero de este año que había estado internada para tratar su enfermedad, dado que padecía cáncer de cuello uterino. Todo indica que su fallecimiento se debió al avance de la enfermedad.



(Cáncer cervicouterino: estos son sus síntomas).

Además, en una serie de imágenes, se le ve recostada en la cama de un hospital y recibiendo tratamientos.



“Me gustaría platicarles cada detalle, pero a veces sufro de lagunas, pero todo esto por por lo mismo de mi proceso. Lo que sí tengo claro es que estoy agradecida infinitamente con los médicos y enfermeras que me estuvieron acompañando”, apuntó.

Ella era Cecilia, brillante actriz de 'La Reina del Sur'

Facebook Twitter Linkedin

Cecilia Priego, actriz que falleció a sus 36 años. Foto: Instagram de Cecilia Priego

La actriz mexicana participó en múltiples puestas en escena en su natal estado, pero también en novelas y series de streaming.



Según ella misma contó en una publicación de Instagram, tenía dos meses de haber salido de una cirugía cuando se unió al elenco de 'Ámsterdam' para seguir uno de sus sueños, pese a las adversidades.



“No se imaginan la transfusión de VIDA que fue para mí. Vivir este momento en compañía de mi Team que desde el momento que les dije aceptaron pues era obvio que no podía ir sola, ya que necesitaba que me cuidaran por los empujones en el Metro y el Metrobús (…) El cáncer no me ganó a mi, simplemente vino a enseñarme que todo es posible y que pase lo que pase de ahora en adelante soy invencible”, escribió.



También participó en programas como 'Por siempre tuya Acapulco', 'A cada quien su santo', 'Pobre Diabla' y en películas como 'Aliados con la mafía'.



En febrero de este año, la actriz habló de sus momentos más duros, en entrevista para el canal de YouTube 'Ardura MX'.



"No me quiero ir en pedazos", dijo entonces.

Más noticias

EL UNIVERSAL, DE MÉXICO.

DEL GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA

(GDA)