Una gran conmoción ha generado en América Latina la muerte de Debanhi Escobar, la joven de 18 años que fue hallada sin vida en una cisterna del Motel Nueva Castilla, en Nuevo León, México.



Son varias las teorías que se han manejado sobre este caso durante los últimos días. Aunque las autoridades no han descartado un feminicidio, han hallado pruebas que podrían apuntar a la conclusión de que se trató de un accidente.

Debanhi, antes de desaparecer el 9 de abril, había estado de fiesta con varias amigas en la Quinta El Diamante. Una de las hipótesis que manejan las autoridades señala que, al parecer, la joven estaba alcoholizada y cayó en la cisterna por accidente, donde fue hallada sin vida 13 días después.



(Lea también: Debanhi Escobar: aunque indagan feminicidio, perfilan que fue accidente).

No se observa a ninguna persona buscándola o siguiéndola FACEBOOK

TWITTER

La Fiscalía estatal reveló varias imágenes recientemente en las que se ve a alguien, que según las autoridades es Debanhi, quien entra corriendo al Motel Nueva Castilla, pese a que supuestamente nadie la venía persiguiendo.



“Permanece al menos 20 minutos en un rincón del jardín del restaurante, en esos 23 minutos registrados, no se observa a ninguna persona buscándola o siguiéndola”, indicó la Fiscalía.

Más mujeres muertas

Facebook Twitter Linkedin

Su búsqueda continúa en México. Lleva más de una semana desaparecida. Foto: Redes sociales Debanhi Escobar

La investigación por la muerte de Debanhi sigue abierta y aún no han llegado a conclusiones, sin embargo, este proceso de búsqueda estaría poniendo en evidencia una cruda realidad de desapariciones y muertes de mujeres en ese sector de México donde fue hallada sin vida la joven estudiante.



(Puede leer: Debanhi Escobar: video de motel muestra a persona subir a auto).



En tanto, Imagen Noticias, del canal mexicano Zea, dio a conocer este lunes que otras dos mujeres fueron encontradas muertas en las instalaciones del Motel Nueva Castilla, pero que las personas aledañas a este lugar no quieren denunciar estos casos debido a una serie de amenazas de origen desconocido que han recibido en sus teléfonos móviles.



También el padre de Debanhi, Mario Escobar, ha denunciado públicamente ser víctima de amenazas desde que inició la investigación sobre la desaparición y muerte de su hija.



El mismo noticiero denunció que personas que viven alrededor de la Quinta, donde Debanhi estuvo de fiesta con sus amigas, han recibido amenazas luego de entregar a las autoridades los videos grabados por sus cámaras de seguridad, pero que igualmente no están dispuestos a hacer las denuncias formales por temor a perder su vida.



(Le puede interesar: Debanhi Escobar: revelan videos de la joven caminando y entrando al motel).



Cabe resaltar que la exsecretaria de las Mujeres de Nuevo León, Alicia Leal, aseguró recientemente que en esta zona donde estuvo Debanhi la noche que desapareció se han reportado casos de trata de blancas, por lo que consideró que las autoridades no debían descartar ninguna línea de investigación.



TENDENCIAS EL TIEMPO