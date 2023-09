La paciencia se agota entre los familiares de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa y este martes, cuando se cumple el noveno aniversario del hecho, crece la presión para que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su promesa de resolver el caso en el último año de su mandato.



Los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero mantienen, como parte de sus actividades de protesta en la Ciudad de México, la capital mexicana, un plantón desde el pasado jueves frente a la entrada 1 del Campo Militar 1 en Naucalpan, donde se concentra la información de todos los batallones del país.

Desde allí reclaman que el Ejército entregue la documentación faltante sobre el caso y que podría ayudar a dar con el paradero de los estudiantes, aunque el pasado miércoles se reunieron con el presidente y este aseguró que ya está todo entregado.



Ese día, en todo caso, el gobierno mexicano les prometió a las familias de los 43 jóvenes desaparecidos entregarles toda la información disponible sobre el caso, que según una comisión de expertos internacionales salpica al Ejército. Aunque el propio López Obrador niega que su gobierno esté ocultando pruebas que incriminarían a militares.



Se "entregará a padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa (estado de Guerrero, sur) toda la información relacionada con el caso. No se oculta nada ni se protege a las personas involucradas", dijo en X (antes Twitter) el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, luego del encuentro de la semana pasada con las familias.



Sobre este caso, un grupo de investigadores, conformado tras un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró que el Ejército mexicano permitió la agresión a los estudiantes, la encubrió y luego no facilitó información veraz sobre lo sucedido. Lo reveló en un informe que presentó a finales de julio y en el que se habla a detalle de la responsabilidad del Estado mexicano en el caso.



Estas son las claves de ese informe.



(Lea también: México: ¿por qué señalan a López Obrador de proteger al Ejército en el caso Ayotzinapa?)

Protestas de las familias de los jóvenes. Foto: EFE

La desaparición de los jóvenes

Los 43 estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 tras dirigirse al municipio de Iguala, para tomar autobuses con los que pretendían viajar a Ciudad de México y participar en una manifestación.



La Comisión de la Verdad del Gobierno mexicano concluyó el año pasado que el hecho fue un "crimen de Estado" en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.



El Gobierno de López Obrador ha desmentido la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada "verdad histórica", que sostenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula.

¿Por qué un informe y qué dice?

El Grupo Interdisciplinario de Investigadores Expertos (GIEI) presentó en julio pasado su sexto y último informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, titulado “Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes”.



El GIEI, formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó sus trabajos sobre el caso con ese extenso informe ante la imposibilidad de avanzar más por la opacidad de las autoridades -principalmente las Fuerzas Armadas- y presentando datos que atestiguan todavía más, si cabe, la necesidad de que no se abandone el caso.



Protestas de las familias de los jóvenes. Foto: EFE

El documento contiene información que ya había sido relevada anteriormente en alguno de los informes presentados por el GIEI -el primero, el 6 de septiembre de 2015-, pero también otras de las que no se había tenido conocimiento anteriormente.



El informe detalla la existencia de varios documentos que no se entregaron y de muchos que no están completos. Estos tienen que ver con detalles sobre la presencia de militares encubiertos en el momento de los hechos, también sobre el paradero de 17 de ellos aquella noche del 26 de septiembre y acerca de, entre otros, el monitoreo constante por parte del Ejército de los movimientos de los estudiantes y de sus elementos durante ese día.



La participación del Ejército y la Marina

Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, los dos últimos miembros del GIEI y quienes abandonaron el país por no poder avanzar en las investigaciones por el obstáculo de la falta de colaboración total de las Fuerzas Armadas en la investigación, aseguraron que la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue mayor de lo que sus miembros reportaron en entrevistas.



Agentes de Sedena estuvieron en las zonas de movimiento aquella noche del 26 al 27 de septiembre, según pudo establecer el GIEI, gracias a la elaboración de un mapa de localización de comunicaciones y aseguraron que hubo comunicación "permanente" y "bidireccional" entre esta instancia y el C4 (Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicación).



Al final de la tarde, un grupo de encapuchados generaron destrozos durante la marcha, hasta el momento pacífica, para reclamar justicia por el caso. Foto: Reuters

Ellos dicen que participaron en cuestiones de seguridad perimetral, (...) pero sabemos que miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos. FACEBOOK

TWITTER

Acreditaron, además, conocimiento por parte de la Sedena de los movimientos del grupo delictivo Guerreros Unidos esa noche y los días siguientes ante lo que no actuaron. La información referente a la Sedena ocupa la mayoría de las 322 páginas de este informe.



En cuanto a la Secretaría de Marina (Semar), Buitrago y Beristáin detallaron que, aunque no hay información de que interviniera el 26 y 27 de septiembre, "sí lo hizo inmediatamente después".



"Ellos dicen que participaron en cuestiones de seguridad perimetral, (...) pero sabemos que miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos", sentenciaron. Añadieron que miembros de la Semar realizaron un operativo de inteligencia de carácter reservado, llevando a cabo detenciones y tortura, hechos que derivaron en la muerte de dos personas.



“Sabemos que hubo intervención militar, que los militares siguieron a los estudiantes desde que salen hasta que desaparecen, pero es una información muy fragmentada. Ni siquiera queremos que se haga público, pero sí que se entregue a las autoridades (la información faltante)”, declaró el abogado de los padres de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales, esta semana.

Control de los estudiantes

El estudio y mapeo de la telefonía muestra muchos detalles desconocidos hasta el momento, como por ejemplo el papel del Centro de Inteligencia, que hizo un seguimiento exhaustivo de la actividad de los jóvenes ese día.



Se acredita que había agentes del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) en los lugares donde se detuvo a los estudiantes que iban en autobuses.



familias mexicanas de Ayotzinapa. Foto: EFE

Divididos en grupos, pero muchas incógnitas

El GIEI estableció que llegaron al "avanzado entendimiento" de que los jóvenes fueron divididos en tres grupos y que después de eso -según declaraciones- habrían sido repartidos en otros grupos que "no fueron llevados a un mismo lugar". Detallaron que existe un mensaje cifrado de Sedena que contiene información sobre 11 detenidos.



A través de un teléfono, una persona le pregunta a otra: "Comadre, ¿Te tocaron los 11 detenidos del desmadre de ayer o sabes donde están los 11 detenidos que llevaron ayer a Chilpancingo?".



A través de un documento, los expertos detallaron que un mando del Ejército en el estado de Guerrero explica que un miembro de Guerreros Unidos iba a entregar a la policía estatal a 10 de los estudiantes desaparecidos, aunque no se precisa si vivos o muertos.



Un documento del 4 de octubre de 2014 señala que algunos de los estudiantes estaban en una cueva, pero no se dan mayores detalles.

Los paraderos se desconocen

La pista se pierde después de la división de los estudiantes en varios grupos. Aunque hay caminos e investigaciones abiertas, no se sabe que hicieron los criminales ni las fuerzas de seguridad con ellos.



En el informe se mencionan testigos que dijeron que habían terminado en crematorios de Iguala, y también se habla de la barranca de la Carnicería, donde en 2020 y 2021 se encontraron restos de dos de los jóvenes, Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero. “Fueron recuperados en ese lugar, pero no sabemos cómo llegaron a ese lugar”, dijeron los expertos. "Otros lugares aún están siendo investigados", cierra Buitrago.



Protestas en Ciudad de México por la desaparición de los 43 estudiantes. Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP

¿Ocultamiento?

Buitrago y Beristáin remarcaron que las Fuerzas Armadas insistieron en ocultar cosas “que son obvias” y eso impide avanzar.



El GIEI continuó sus labores ante la promesa de que se abrirían todos los archivos, pero todavía es mucha la información que falta.

Las respuestas de negación de documentación se han seguido dando, en un comportamiento más corporativo que comprometido con la verdad. FACEBOOK

TWITTER

“Las respuestas de negación de documentación se han seguido dando, en un comportamiento más corporativo que comprometido con la verdad”, sentenció Beristáin.



Ante esto, el GIEI termina su labor con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Pero insistieron en que el caso no se cierra por su ausencia, sino que es imprescindible que la Fiscalía General de la República (FGR) de México se comprometa.



"Sin un compromiso decidido de la fiscalía, el caso no podría aclararse en el futuro. Para que haya justicia se necesita primero verdad", terminaron, no sin antes agradecer a los padres, madres y familiares de los jóvenes por haber hecho que el amor por sus hijos sea ahora parte de la conciencia de México y del mundo.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

*Con información de EFE