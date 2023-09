Investigadores de la Fiscalía de México analizan de cerca las pistas que llevarían a esclarecer la muerte de Ana María Serrano: la joven estudiante de medicina, quien fue hallada sin vida en su vivienda el pasado 12 de septiembre en Atizapán de Zaragoza.



El primer reporte forense entregado por las autoridades de ese país señala que la muerte de la mujer de 18 años fue por “ahorcamiento”. Fue entonces cuando un juez ordenó la captura de Allan Gil, expareja de Ana María y principal sospechoso del feminicidio.

El caso ha causado conmoción, tanto en México como en Colombia, en donde piden que se esclarezca con prontitud el horrible crimen en contra de la colombo-mexicana que soñaba con ser cardióloga.



En diálogo con City TV, María Ximena, madre de la joven, expresó que la muerte de Ana María es un hecho muy doloroso, al pensar que pudo haber sido su expareja quien cometió el feminicidio.

La mujer publicó un video en redes sociales hablando sobre su hijo. Foto: Tomada de video.

"Fue una relación normal de dos adolescentes. Año y medio de novios, de salir a fiestas, estuvieron en el prom juntos, se graduaron, eran los dos mejores alumnos del colegio. O sea, era una relación normal como cualquier adolescente tendría, con celos y con cosas que uno más allá de eso no se imagina", afirmó la mujer.



Sin embargo, confesó que durante los últimos meses el joven había presentado comportamientos extraños y que se había vuelto "celoso y obsesivo".



De hecho, una de las pruebas clave que tiene la Fiscalía mexicana para involucrar a Allan Gil dentro de la muerte de Ana María es la visita del hombre a la casa de la joven horas antes de que las autoridades encontraran el cuerpo sin vida.



Según reseñan medios internacionales, Gil habría preguntado por Ana María en horas de la mañana, pero la empleada del servicio de la vivienda le había dicho que la estudiante de medicina no estaba en la casa.



Por otro lado, investigadores intentan establecer si era Gil la persona que estuvo merodeando la casa de Ana María durante varias horas esa misma mañana.



En los videos de cámaras de seguridad se puede ver que un hombre vestido de negro, con gorra y tapabocas, recorre varias veces el conjunto residencial en un carro plateado. No obstante, aún no se ha establecido si se trata de la expareja de Ana María.

El joven estuvo en tres ocasiones visitando la vivienda de la joven. Foto: Twitter: @c4jimenez / Redes sociales

La emotiva carta de despedida

El feminicidio de Ana María Serrano dejó un enorme dolor en la familia de la joven colombo-mexicana. De hecho, su hermana Daniela compartió con el diario El Espectador una sentida carta que le dedicó a la mujer tras su muerte.

Facebook Twitter Linkedin

María Ximena Céspedes, madre de Ana María Serrano. Foto: Redes sociales

“Fuiste arrebatada de nosotros en mi madrugada. Cuando en México todavía era 12. Y me duele mucho el no poder hablar más contigo. Tenías una lengua filosa, capaz de hacer reír a cualquiera en plan de ‘Ana María'", comenzó mencionando su hermana.



En la carta mencionó que nunca había visto a Ana María tan feliz y con tanto entusiasmo como cuando hablaba de su carrera. "Se notaba un brillo en tu mirada. Empezando tu carrera camino a ser una médica exitosa porque tenías todas las de ganar".



La mujer también recordó momentos de la infancia entre ambas y dijo que le iba a hacer falta tener a alguien para discutir por "tonterías".



"Me acuerdo todavía cuando éramos más chiquitas. Yo hacía poco acababa de aprender a cocinar y por tu cumpleaños hice un huevo que parecía más carbón que frijoles, ¿te acuerdas?", se lee en la carta publicada por El Espectador.



Según la hermana de Ana María, la joven estudiante de medicina logró "tocar muchos corazones" y dice que nunca la dejó de sorprender en la forma como luchaba por sus sueños.



Así mismo, señaló que va a cuidar de su familia, de su perrito y que todo "estará bien" por más imposible que parezca.



"Tú descansa en paz, peque. Nosotros nos vamos a cuidar entre nosotros. Prenderé velas para que encuentres el camino. Por favor, sigue tu camino. (...) Te extraño, pequeña. Te quiero mucho", concluye la emotiva carta.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

