La fiscalía mexicana continúa con la investigación de la extraña muerte de Ana María Serrano: la joven estudiante de medicina, quien fue hallada sin vida en su vivienda el pasado 12 de septiembre en Atizapán de Zaragoza.



Las primeras pruebas recolectadas por los investigadores del caso señalan que un hombre vestido de negro, con gorra y con tapabocas merodeó la casa de la joven horas antes de que sucedieran los hechos.

Sin embargo, cinco días después de la trágica muerte, la Fiscalía de ese país procedió con la captura de Allan Gil, expareja de Ana María y principal sospechoso del feminicidio en el conjunto 'Condado de Sayavedra'.

Ana María Serrano. Foto: Redes sociales

El joven fue enviado desde lunes a una cárcel como medida preventiva, luego de que un juez en México escuchara las pruebas reveladas por la Fiscalía y el Ministerio Público.



Dentro del reporte forense entregado por las autoridades se revela que la causa de su fallecimiento fue por "ahorcamiento".



Y aunque la madre de Ana María comentó en diálogo con City TV que la relación entre ambos jóvenes siempre se vio muy normal.



"Fue una relación normal de dos adolescentes. Año y medio de novios, de salir a fiestas, estuvieron en el prom juntos, se graduaron, eran los dos mejores alumnos del colegio. O sea, era una relación normal como cualquier adolescente tendría, con celos y con cosas que uno más allá de eso no se imagina", afirmó María Ximena.



No obstante, señaló que durante los últimos meses, el joven había presentado una conducta “intimidante”, la cual manifestaba a través de mensajes de texto.

Madre de Allan Gil habló de los comportamientos de su hijo

Este caso es muy lamentable. Nos da la oportunidad de voltear a ver a nuestros hijos, que nos envían señales de ayuda. FACEBOOK

Tras ocho días de que el cuerpo de Ana María fuera encontrado sin vida, Erika Romero, madre del principal sospechoso del feminicidio, publicó un video en redes sociales pidiendo que "se haga justicia".



"Como todos pido que se haga justicia. Allan es un joven de apenas 18 años. Quien nos conoce sabe que Allan es una persona honorable, respetuosa, buen hijo, excelente hermano, gran amigo, un estudiante con honores, es deportista de corazón. Estos valores nos definen como familia", comenzó mencionando la mujer.



Así mismo, dijo que estaba en contra de la violencia y destacó las cualidades de su hijo de 18 años.



"Allan es un muchacho limpio, estudioso, que tiene excelentes amistades. Este es un llamado de alerta a todos. Es muy fácil caer en las olas de información que dictan sentencias, juzgan sin elementos y hacen afirmaciones a la ligera", sentenció la mujer.



Finalmente, dijo que "este caso es muy lamentable. Nos da la oportunidad de voltear a ver a nuestros hijos, que nos envían señales de ayuda. Les pido, por favor, no trasformar este doloroso caso en una oportunidad mediática".

Madre de presunto feminicida de Ana María Serrano pide 'justicia' para su hijo Allan 'N'



Erika Romero pidió cuestionar todo lo que se lea en redes sociales y señaló algunas cualidades de Allan, sin decir absolutamente nada sobre Ana María. pic.twitter.com/ghESuKI2Fc — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) September 20, 2023

Las pruebas en contra de Allan Gil

En una de las audiencias que se adelantaron este lunes para esclarecer la muerte de Ana María Serrano, investigadores del caso presentaron pruebas contundentes que relacionan a Allan Gil con el feminicidio.

El joven estuvo en tres ocasiones visitando la vivienda de la joven. Foto: Twitter: @c4jimenez / Redes sociales

Un registro de cámaras de seguridad del conjunto en el que se produjo el crimen constató que un hombre estuvo merodeando la casa de la joven horas antes de que su cuerpo apareciera sin vida. Se presume que el sujeto era Allan Gil.



Además, medios locales señalan que el joven fue a la casa de Ana María en horas de la mañana y que le pidió a la trabajadora doméstica que lo dejara entrar para visitar a su expareja.



No obstante, la trabajadora no lo dejó pasar, ya que la joven no estaba en su vivienda.



De hecho, cuando Ana María volvió le dijo a su colaboradora que en caso de que su expareja regresara le dijera que aún no había llegado.



Al terminar su jornada, la trabajadora salió rumbo a su hogar y Ana María se quedó sola en la casa, momento en el que se presume Allan aprovechó para ingresar.



En entrevista con CityTv, la madre de la joven señaló que esperan que haya "justicia y que se cumpla la ley", porque el crimen de Ana María "no puede quedar impune".



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

