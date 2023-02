Los 14 migrantes cuyos cuerpos fueron localizados en las aguas de un río en el estado Nuevo León, norte de México, murieron de asfixia por sumersión, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (Fgjnl).

De acuerdo con las autopsias practicadas por un perito médico forense adscrito al Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía, "los cadáveres no presentaban huellas de violencia".



Dentro de las investigaciones también se analizó el vehículo con placas de circulación del estado de Nuevo León y se determinó que no hay presencia de impactos de proyectil de arma de fuego en la unidad.



Además, se estableció que dio negativo a la presencia de golpes por colisión y no presentaba denuncia de robo.

(Siga leyendo: Los objetos voladores no identificados que causan alerta en América del Norte).

El hallazgo de los 14 cuerpos se llevó cuando se reportó la volcadura de un vehículo en un río en la comunidad de Pesquerías.



Las autoridades también compartieron que los cuerpos de cuatro hombres y una mujer portaban entre sus ropas identificaciones o pasaportes de Guatemala. Entre las víctimas también se halló un menor de unos 15 años y de 1,65 metros de estatura.

14 migrantes hallados muertos en México



Autoridades de Nuevo León, #México, investigan el hallazgo de 14 cadáveres de migrantes en una camioneta en un arroyo en Santa María Pesquería, en la carretera Pesquería - Los Ramones. Son 12 varones, una mujer y un niño. Fotos: cortesía. pic.twitter.com/lmVbpSZVE1 — Informados Ecuador (@Informados_Ec) February 13, 2023

Identidades de los cuerpos hallados

El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, dijo que han sido confirmados varios hondureños entre los 14 cuerpos de migrantes localizados en las aguas de un río en el estado de Nuevo León, norte de México, y que murieron de asfixia por sumersión.



"Estamos haciendo los arreglos respectivos con las autoridades mexicanas para que lo más pronto sean oficialmente reconocidos y se proceda a apoyar a sus familias para el retorno de los cuerpos al país", señaló.

(Además: Biden prepara medidas que cerrarán puertas a migrantes colombianos sin papeles).

Los cuerpos de los migrantes que han sido identificados y entregados corresponden a ocho personas originarias de Guatemala de nombres: Darwinson Perfecto Vicente Torres, Widman Estuardo Ixchop Vicente, Karina Lizbeth González Palacios, Germán Estuardo Martínez Chan, Domingo Ixcoy Itzep, Fermín Oswaldo Mejía Hernández, Leonel Argueta Pelicó y Cender Marcelino Baten Argueta.

El noveno cuerpo corresponde a quien en vida tenía por nombre Oscar David López Montúfar, un menor originario de Honduras.

🇲🇽#Mexico Murieron ahogados los 14 que iban en la camioneta volcada en #Pesquería, Fiscalía de #NuevoLeón determina asfixia por sumersión en la muerte de los 14 #migrantes, 3 mujeres, 11 hombres y un menor. 8 de los cuerpos encontrados en la camioneta pertenecen a guatemaltecos. pic.twitter.com/hKuUPn2n8S — Reporte Global (@RadioReporte) February 11, 2023

La región vive un flujo migratorio récord con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.



La migración ha ido en aumento en México desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron a entrar con el objetivo de cruzar el país para llegar a Estados Unidos.

EFE y El Universal / México (GDA)

También puede leer:

- Una mujer que estuvo ‘muerta’ por 27 minutos resucitó y escribió extraño mensaje.

- Vidente Mhoni, quien predijo terremoto, hizo fuerte predicción para el lunes 13.

- Terremoto en Turquía: vea las impactantes imágenes de la Nasa sobre catástrofe.

- Extrañas líneas de láser aparecieron en cielo de Hawái: ¿qué causó el fenómeno?