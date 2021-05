Capturan a feminicida que también cometió actos de canibalismo

Un hombre, de 72 años, identificado como Andrés Mendoza, fue capturado en México por la posible participación en el feminicidio de su pareja sentimental, de 34 años.

Los restos de Reyna González fueron encontrados en el sótano del hombre. El caso conmocionó a la comunidad de Atizapán, en México, después de que las autoridades revelaran que había sido desmembrada.

Las autoridades publicaron el video de su captura. Foto: Twitter: @FiscalEdomex

De acuerdo con el comunicado de prensa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem), “también fue posible la localización de diversos restos óseos, credenciales de elector, ropa, calzado y bolsas de mujer, además de otros indicios”.



Dichos restos están siendo sometidos a pruebas para identificar a las demás víctimas. No obstante, la agencia de noticias ‘EFE’ informó que fueron hallados los documentos de dos mujeres: Flor Ninive Vizcaíno, desaparecida en 2016, y Rubicela Gallegos, de quien no se tenía rastro desde 2019.



Miembros de la Coordinación General de Servicios Periciales, la Policía de Investigación, el Ministerio Público de la Fiscalía de Feminicidios, personal de Bomberos y de la Policía Municipal no descartan “la posibilidad de que puedan encontrarse los restos de varias víctimas”.



Siendo así, el número de mujeres que fallecieron en manos de este hombre podría ascender a decenas, por lo que las autoridades ya se refieren al caso como un posible crimen serial.

Esta excavación tiene por objeto la búsqueda de restos óseos y otros indicios relacionados con la investigación que esta Fiscalía lleva a cabo en contra de Andrés “N”, a quien se le imputa el feminicidio de una mujer de 34 años. pic.twitter.com/wwwkuJfkHO — Alejandro Gómez Sánchez (@FiscalEdomex) May 19, 2021

Adicionalmente, la Fgjem publicó videos de los cateos, en los que se ven cintas de grabación, por lo que se cree que el hombre guardaba registro de sus feminicidios.



Por otro lado, el reportero Carlos Jiménez reveló otros datos escalofriantes. Al parecer, Mendoza rociaba sal a los cuerpos de sus víctimas para conservarlos y comía sus restos.

LOS RECUERDOS de SUS CRÍMENES

Ahí hay zapatos de mujer, ropa, maquillaje, accesorios… y los casetes de filmación.

Peritos de @FiscaliaEdomex trabajan aún en la casa de @GobAtizapan para identificar a todas las mujeres asesinadas.



Les cuento con @JoseCardenas1 en @Radio_Formula pic.twitter.com/NAJFDnmTMY — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 20, 2021

Hasta el momento, se sabe que el sujeto permanecerá en el Centro Penitenciario de Tlalnepantla mientras la investigación arroja resultados y se expide una sentencia condenatoria en firme.



El Estado de México (donde ocurrieron los hechos) figura como el lugar de ese país que más feminicidios reportó entre enero y marzo de 2021, siendo 35 las víctimas. Le siguen Veracruz y Ciudad de México.



Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre del año, al menos 234 personas fueron víctimas de feminicidio en el territorio mexicano.

