Un particular suceso se dio a conocer este sábado por las autoridades mexicanas al anunciar la captura de un sujeto disfrazado de payaso que, momentos antes, habría asaltado y herido con un machete a un transeúnte.



El sospechoso, cuyo vestuario se asemejaba al de Joker, el reconocido personaje del universo DC Comics, fue detenido luego de que las autoridades recibieran una llamada de la víctima, que alega haber sido asaltada mientras caminaba por las calles de la colonia Tlacamaca, en Ciudad de México.



El hurto

A través de los operadores del Centro de Control y Comando (C-2) Norte, los policías en campo fueron alertados de una persona lesionada en la avenida Insurgentes Norte esquina con Poniente 112, en Ciudad de México, por lo que de inmediato se dirigieron al lugar.



Los uniformados tuvieron contacto con un hombre de 43 años, quien presentaba una herida cortante en el brazo derecho.



El hombre alega que, momentos antes, al caminar en la vía pública, un sujeto vestido con pantalón naranja, camisa gris y con el rostro pintado de payaso, lo interceptó y con un objeto parecido a un cuchillo, lo hirió y lo desapoderó de sus pertenencias.



Los oficiales solicitaron los servicios médicos para la atención del lesionado, quien presentaba una herida profunda de aproximadamente siete centímetros sin que ameritara traslado a un hospital. El sujeto fue atendido en la ambulancia.



No pasó mucho tiempo hasta que el sospechoso fue localizado. Gracias a la particular descripción del atacante, fue hallado sobre la avenida Insurgentes Norte, a la altura del Metro Potrero, donde finalmente fue detenido.



El hombre, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, se encuentra detenido mientras se esclarecen los hechos y las imputaciones que se realizarán por los delitos.

