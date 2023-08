Si hay un lugar que todo amante de la aventura debe conocer es, sin duda, la Huasteca Potosina. Dicho destino turístico cuenta con numerosas atracciones, como lo son los paseos en canoa.

La región natural de San Luis Potosí, México fue el lugar ideal para que un grupo de turistas se atrevan a explorar su diversidad de ecosistemas. La experiencia terminó en una divertida anécdota que se viralizó en TikTok.



Embarcación con tripulantes de hunde en la Huasteca Potosina



El épico momento quedó documentado en un video, en el cual se puede observar que los tripulantes se encuentran disfrutando del paseo rodeados por naturaleza y el agua cristalina del sitio natural.



No obstante, el agua comenzó a filtrarse al interior de la canoa y aunque algunos pasajeros intentaron remar, no fue suficiente. Al estilo del Titanic, la embarcación terminó por hundirse y generando decenas de reacciones.



Si bien algunos de los turistas gritaron nerviosos, lo cierto es que más de uno se tomó con humor el momento. Incluso, la cuenta @bmgtoursmx, quien difundió el clip, acompañó la “tragedia” con el tema “My Heart Will Go On” de Céline Dion.



No todos salieron bien librados, pues algunas personas portaban el celular en mano y otros aparatos electrónicos que inevitablemente cayeron a las cristalinas aguas de la Huasteca Potosina.



Con más de 3 millones de reproducciones, internautas apodaron la anécdota como el “evento canónico” de los turistas, es decir, una situación en la que nadie puede intervenir pues forma parte del desarrollo personal.

¿Dónde se ubica la Huasteca Potosina?



La Huasteca Potosina es una región ubicada al noreste de la República Mexicana, en el estado de San Luis Potosí, y conformada por 20 municipios: Aquismón, Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, El Naranjo, Huehuetlán, entre otros.



En la época precolonial la zona fue habitada principalmente por el pueblo huasteco y era parte de una importante ruta comercial de la entidad. El destino se distingue por su diversidad de ecosistemas desérticos y selváticos.



¿Qué puede encontrar en la Huasteca Potosina?



Algunas de sus paradas imperdibles son el Sótano de las Golondrinas, la Reserva de la Biosfera Sierra del Abra Tanchipa, la Cascada de Tamul y la laguna de la Media Luna. También se puede visitar el Sitio Arqueológico de Tamtoc o el jardín surrealista Edward James.

Paseo por la Huasteca Potosina. Foto: Ariel Ojeda / EL UIVERSAL - GDA

En cuanto a la gastronomía, los turistas pueden degustar del llamado Zacahuil o “tamal gigante”, bocolitos, estrujadas, guisos borrachos, asado de boda, fiambre potosino, cabrito al pastor y numerosas preparaciones a base de cerdo y res.



