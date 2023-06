El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció este martes que renunciará a su cargo para pelear por la candidatura presidencial del partido oficialista Morena, y convertirse en el eventual sucesor del mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien no puede optar a la reelección en 2024.



"He resuelto (...) solicitar y presentar mi renuncia a la secretaría de Relaciones Exteriores (...) con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente", dijo Ebrard, rodeado de sus partidarios, en un evento público realizado en un céntrico hotel de Ciudad de México.

Ebrard, de 63 años, dijo que el próximo lunes 12 de junio dejará formalmente su cargo de jefe de la diplomacia mexicana.



"Me entusiasma y me enorgullezco ser parte de este gobierno y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto y por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con la ciudadana y sus ciudadanos", añadió Ebrard al anunciar su salida del gobierno.



El canciller, uno de los funcionarios clave del gabinete de López Obrador y con el que ha trabajado desde hace más de dos décadas, formalizó su propuesta en momentos en que la competencia entre los aspirantes a la candidatura oficialista ha elevado su intensidad.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto: EFE

Entre los principales contendientes están la alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, y el ministro de Gobernación (Interior), Adán Augusto López.



Según diversas encuestas, Sheinbaum encabeza las preferencias para convertirse en la candidata de Morena en los comicios presidenciales de junio de 2024, mientras Ebrard ocupa el segundo lugar.

La noche del lunes, López Obrador se reunió con los tres principales aspirantes y otros actores del oficialismo interesados en la candidatura para definir las condiciones para la competencia interna, según reportaron medios locales.



La renuncia a los cargos que ostentan habría sido una de las condiciones planteadas por el mandatario, según los reportes de prensa, lo cual fue celebrado por Ebrard durante el anuncio de su candidatura, al recordar que esta fue una de sus propuestas para asegurar una elección transparente y justa.

El próximo domingo se celebrará el Consejo Nacional de Morena que marcará el inicio de las campañas internas.



El partido de López Obrador, que el domingo pasado ganó la gobernación del central Estado de México -el más poblado del país y estratégico electoralmente- se perfila como el triunfador de los comicios de 2024, según la gran mayoría de encuestas, independientemente de quién resulte elegido como candidato.

EFE Y AFP