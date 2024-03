Tío de Camila, niña de 8 años asesinada en México, revela causas de su muerte, según necropsia

En horas de la tarde de este 29 de marzo, el tío de Camila, menor de 8 años, asesinada en Taxco, México, reveló la causa de la muerte de su sobrina, quien salió de su vivienda a la casa de una vecina para disfrutar de una tarde de piscina, y horas más tarde, su cuerpo fue encontrado en una carretera

México continúa conmocionado tras el asesinato de Camila Gómez, una menor de 8 años, quien salió de su casa el pasado 27 de marzo con destino a la vivienda de una vecina quien tenía una piscina.

Luego de que la menor no regresara a su casa, la mamá activó el protocolo de búsqueda y su vecina negó que la menor hubiera llegado hasta allí; sin embargo, cámaras de vigilancia captaron el momento en el que Camila ingresa a la vivienda y horas después, Ana Rosa, su vecina, y un hombre, salen con bolsas negras y un cesto de ropa.

Captura de pantalla del video en el que se ve cómo cargarían el cuerpo de Camila en el taxi. Foto:Archivo particular Compartir

Los videos se hicieron virales en las redes sociales y la comunidad decidió tomar justicia por mano propia y sacar de su casa a Ana Rosa Díaz, quien fue señalada como sospechosa del crimen, y a dos hombres más.

El accionar de la comunidad terminó con el linchamiento de la mujer y la captura de los dos hombres, mientras avanzan las investigaciones, el tío de la menor reveló las causas de la muerte de Camila.

En una entrevista con el medio 'Nmás', César Gómez, tío de Camila, reveló que la niña de ocho años murió por estrangulamiento: "Estamos devastados, mataron a mi sobrina, la secuestraron, la torturaron, porque fue ahogamiento, fue estrangulamiento, ya le hicieron la autopsia y la estrangularon, no tengo palabras, la gente que ni nos conoce están en shock".

El hombre dijo que no había palabras para expresar el dolor que sienten en este momento: "Lo único malo fue querer a la niña de la vecina. Lamentablemente, hay gente sin escrúpulos y con maldad en su cabeza", señaló el hombre.

Gómez señaló que para el momento del linchamiento de Ana Rosa, no había una orden de captura en contra de estas personas: "No aguantaron y lo sacaron ellos mismos. No estoy de acuerdo que los golpearan".