Video de la balacera en bar que dejó tres muertos y dos heridos

Un violento ataque perpetrado por un comando armado en un bar de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, cobró la vida de tres personas y dejó a otras dos heridas.



(Seguir leyendo: Precio del dólar hoy en México: ¿a cuánto cotiza este 12 de febrero?).



Los sucesos tuvieron lugar a la salida del centro nocturno conocido como Hope 52, ubicado en la zona de Tabasco 2000, detrás del centro administrativo de gobierno.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) activó de inmediato un operativo en respuesta a los hechos, logrando la detención de siete individuos presuntamente implicados en el ataque.



Estos sujetos, todos residentes de Villahermosa, fueron interceptados por las fuerzas policiales, incluyendo a algunos que intentaban escapar del lugar. Además, se incautó un arma de fuego y tres vehículos, entre ellos una camioneta Jeep Cherokee.



(Seguir leyendo: Karol G es acusada de hacer playback en México: así respondió la artista).



La dependencia estatal emitió un comunicado en el que declaró: "Como parte del operativo Tabasco Seguro, elementos de la #SSPCTabasco detuvieron a siete masculinos relacionados con un enfrentamiento en un bar de Tabasco 2000 de Villahermosa en el que perdieron la vida tres personas".

#Tabasco | Así fue la #balacera en la zona de bares en Villahermosa, que dejó cuatro #muertos; además, conductor ebrio que manejaba un tractocamión atropella a una estudiante.



Nos informa @ArgeliaCastel en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/KlcgWW8diN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 12, 2024

El Gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, expresó su pesar por los acontecimientos y aseguró que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para que no quede impune este acto de violencia.



"Lamento profundamente los hechos que se suscitaron en un centro de diversión nocturno de la zona de Tabasco 2000, Villahermosa, donde perdieron la vida tres jóvenes. Desde el primer momento he girado instrucciones para que se investigue a profundidad y este acto no quede impune, y las responsabilidades lleguen hasta sus últimas consecuencias", afirmó el mandatario.



(Le puede interesar: Una 'grieta' de casi un kilómetro de largo provoca microsismos en Ciudad de México).



Merino Campos añadió que se mantendrá informadas a las familias de las víctimas conforme avancen las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes.



"Exhortó nuevamente a evitar la propagación de rumores y entre todos abonar a que en Tabasco prevalezca la paz social", apuntó.

Lamento profundamente los hechos que se suscitaron en un centro de diversión nocturno de la zona de Tabasco 2000, Villahermosa, donde perdieron la vida tres jóvenes. Desde el primer momento he girado instrucciones para que se investigue a profundidad …

(1/3)👇 — Carlos Manuel Merino Campos (@cmmerino) February 11, 2024

Hasta el momento no se han revelado los datos generales de las víctimas ni el motivo detrás de este violento episodio.

Más noticias

- Macabro crimen en México: hallaron cuerpos de pareja de esposos con signos de tortura

- Precio del dólar hoy en México: ¿a cuánto cotiza este 8 de febrero?

- Precio del dólar hoy en México: ¿a cuánto cotiza este 9 de febrero?

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal (México), y contó con la revisión del periodista y un editor.