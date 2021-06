Andrés Manuel López Obrador pone fecha a su retiro de la política

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no pretende alargar su mandato, sino que se retirará de la vida política tan pronto cumpla su tiempo como dirigente de los mexicanos.



(Lea aquí: Falla estructural causó derrumbe del metro en México, dice peritaje)

No vuelvo a participar en nada de política. Ni voy a aceptar ninguna invitación para estar en la vida pública. FACEBOOK

TWITTER

"No se preocupen, yo odio a los tiranos. Yo soy demócrata y soy maderista. Y estoy a favor del sufragio electivo y de la no reelección", dijo en su conferencia de prensa matutina el político de 67 años.



El mandatario aseguró a los periodistas que su salida de la política, si el pueblo mexicano y su salud se lo permitían, está programada para finales de septiembre de 2024, jubilándose de la vida pública y el escenario político.



"Me desaparezco. Me jubilo. No vuelvo a participar en nada de política. Ni voy a aceptar ninguna invitación para estar en la vida pública", aseguró el presidente de los mexicanos.



López Obrador anunció también que se alejará de las redes sociales y se mudará a la ciudad de Palenque, donde dijo que cuidaría de sus plantas y escribiría -al parecer un libro-.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

Siga leyendo