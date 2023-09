Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Colombia, Gustavo Petro, y de Chile, Gabriel Boric, tendrán reuniones bilaterales durante la visita que el mandatario mexicano hará Colombia el próximo viernes, 8 de septiembre.



(Puede leer: Colombia y México lideran proyecto para crear estrategias contra el narcotráfico)

TelesurTV.net reseñó que López informó que iniciará su viaje a Colombia el próximo viernes tras su rueda de prensa diaria acompañado de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda.



"Vamos en un avión de la Fuerza Aérea, es una pequeña comitiva, vamos a tener una reunión por la tarde del viernes con el presidente Petro, al día siguiente participamos en un acto recibiendo conclusiones de un plan para enfrentar los problemas relacionados con el narcotráfico, ese es el tema con Colombia", explicó López.



El presidente mexicano reveló que evitará sobrevolar el espacio aéreo de Perú para no padecer lo que llamó "una majadería". "Como no queremos que nos hagan una majadería porque, como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el Gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar (de Colombia) a Santiago de Chile”, refirió Amlo.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/yG2lzeFQ4I — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 6, 2023

¿Cómo será la visita a Chile?

Con respecto a su visita a Chile, López declaró que tiene previsto "una reunión con el presidente Boric, un encuentro, posteriormente va a haber una reunión con todos los que estuvieron en México cuando (ocurrió) el exilio (durante la dictadura de Augusto Pinochet)", anticipó.



"Todos los hermanos chilenos (estarán), va a ser muy emotiva porque vamos a estar en la Embajada de México en Chile y cuando (fue) el golpe de Estado muchos chilenos fueron protegidos en la embajada”, compartió López.

Facebook Twitter Linkedin

11 de septiembre de 1973 Un violento golpe militar, liderado por el general Augusto Pinochet y apoyado por EE. UU., derrocó al presidente Salvador Allende. Chile entra en crisis. Foto: EL TIEMPO

La pérdida de la vida del presidente Allende, que yo admiro mucho porque siempre buscó la transformación por la vía pacífica y fue víctima de canallas. FACEBOOK

TWITTER

Este año se cumplen 50 años del golpe de estado contra el presidente chileno Salvador Allende en Chile. Sobre este tema, López manifestó: “Se cumplen los 50 años del golpe de estado y las circunstancias que llevaron a la pérdida de la vida del presidente Allende, que yo admiro mucho porque siempre buscó la transformación por la vía pacífica y fue víctima de canallas".



El viaje de López a Suramérica representa, según el medio en mención, apenas su sexta gira al exterior tras casi cinco años de mandato, durante el que ha visitado Estados Unidos cuatro veces, y Centroamérica y Cuba una vez.

España desclasificará archivos del golpe de 1973

El Gobierno de España decidió desclasificar una serie de documentos relativos al golpe de Estado en Chile de 1973 en un intento de "recuperar la memoria democrática", cuando se cumple medio siglo de uno de los sucesos más graves en la historia del país latinoamericano.



La observadora permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carmen Montón, entregó el pasado martes en Washington a su homólogo chileno una serie de documentos desclasificados relativos al golpe militar que acabó con el Gobierno de Salvador Allende.



"El Gobierno de España ha querido hacer un gesto especial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973 en Chile, y desclasificar documentación relativa como contribución a recuperar la memoria democrática", afirmó Montón en un mensaje publicado en X, antes Twitter.

Intervención de la Embajadora Observadora Permanente de #España🇪🇸 ante #OEA, @CarmenMonton en la sesión del @CP_OEA en que #España desclasifica y entrega documentos relativos al golpe de Estado ocurrido en #Chile en 1973.@kraljevich https://t.co/1NnSeXclot — Misión España OEA (@EspOEA) September 6, 2023

La observadora añadió que a partir de ahora se podrán analizar y estudiar "muchos" documentos sobre el golpe y las relaciones de Chile con la OEA correspondientes a 1972, 1973 y 1974.

Chile: protestas en el aniversario 49 del golpe de estado Estuvo marcado el domingo por violentos choques entre manifestantes y policías en Santiago, condenados por el presidente izquierdista Gabriel Boric. Conmemoración del golpe de estado en Chile. Foto: EFE

También puede leer:

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS