Luego de escuchar las pruebas que ha recolectado la Fiscalía en su contra, una juez de México ordenó vincular a Allan Gil al proceso por el feminicidio de Ana María Serrano, hija de la abogada colombiana Ximena Céspedes.

(En contexto: Los videos que incriminan al presunto feminicida de Ana María Serrano: la buscó 3 veces).

Luego de 4 horas y media de que fue citada el inicio de esta audiencia, la juez dictó auto de vinculación a proceso a Allan por el feminicidio de la estudiante de medicina, quien habría sido asesinada dentro de su habitación en el fraccionamiento Condado de Sayavedra, el pasado 12 de septiembre.

Captura de Allan Gil. Foto: Fiscalía de México

La juez tomó en consideración las testimoniales, entrevistas y datos de prueba proporcionados por el Ministerio Público de la Fiscalía de México.

Más de una decena de peritos, testigos, declaración de familiares de la víctima que aportaron pruebas y el análisis de videos de cámaras de seguridad de la calle Torre Támesis y de los accesos del exclusivo fraccionamiento Condado de Sayavedra, sirvieron para que la juez determinara la vinculación a proceso del exnovio de la víctima, quien era sobrina de José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda de Colombia.

También, se determinó un plazo de tres meses para concluir las investigaciones sobre este caso. Por tanto, estará en prisión mientras se adelanta el proceso y se inicia el juicio formal.

Las pruebas contra Allan Gil: mensaje de texto, tapabocas y más

En la audiencia, la Fiscalía detalló que Gil, quien era exnovio de la joven estudiante de Medicina, la buscó tres veces el día del asesinato.

El joven estuvo en tres ocasiones visitando la vivienda de la joven. Foto: Twitter: @c4jimenez / Redes sociales

(En contexto: 'Era mi pareja': habla el presunto feminicida de Ana María Serrano, asesinada en México).

El primer registro de las cámaras de seguridad data de las 3:55 a.m. del 12 de septiembre. Según la investigación, el joven arribó hasta el Condado de Sayavedra, conjunto en el que vivía Serrano, en el municipio mexicano de Atizapán de Zaragoza. Iba a bordo de un carro de color gris que no contaba con placas.

"En ese momento, el ahora detenido utilizó cubrebocas negro y una gorra azul marino, con la finalidad de ocultar su identidad", afirmó la Fiscalía.



Gil fue visto nuevamente a la 1 p.m. en cercanías a la residencia de Serrano, en el mismo carro. Pero este ya tenía placas. Gil, muestra el video, habló con la empleada de la familia.



"Interactuó con la asistente del hogar, quien le refirió a Allan que la joven no se encontraba, por lo que el hoy detenido señaló que regresaría más tarde para darle un regalo", añadió el ente investigativo.

Ana María Serrano. Foto: Redes sociales

(Lea: Envían a cárcel a presunto feminicida de Ana María Serrano: reveladores detalles de audiencia).

Por último volvió a las 6 p.m., cuando la joven estaba sola. "Allan presuntamente ingresó al inmueble donde la habría asfixiado hasta causarle la muerte. Finalmente, se retiró a bordo del mismo vehículo", precisaron las autoridades.

Gil habría olvidado en la escena del crimen un tapabocas y la gorra que utilizó para ingresar al conjunto residencial y que fueron captadas por las cámaras de videovigilancia.

Ximena Céspedes, madre de la joven, estaba en Europa. Según contó para Citytv, en horas de la madrugada de allá le escribió un mensaje a su hija para saber cómo estaba. Eran las 6:30 p.m. en México, minutos después del crimen.

"No me contestó. De pronto, entró un mensaje muy extraño como quince minutos después. Me dijo 'espérame un tantito', cosa que en su vida ella diría. Eso fue lo que más me llamó la atención. Luego, mandó un mensaje de despedida como si fuera un suicidio", relató.

(En contexto: Mensaje que alertó peligro de Ana Serrano: cuántos años en prisión estaría el señalado).

Allan Gil fue capturado por el feminicidio de la joven. Foto: Fiscalía de México / Redes sociales.

La mamá de la estudiante primero alertó a un vecino, quien entró a la casa en horas de la noche y la encontró sin vida: "No había nada que hacer".

Con los análisis dactilares, las cámaras de seguridad y los hechos por los que la Fiscalía identificó la violencia de género, se emitió una orden de captura en contra de Gil. El joven fue capturado el domingo 17 de septiembre, en medio de un amplio operativo que incluyó hasta drones. Además, se ubicó el carro gris "que pertenece al imputado".

'Queremos evitar que a alguien más le pase': familia de Ana María Serrano

María Ximena Céspedes, madre de Ana María Serrano. Foto: Redes sociales

Entre enero y julio de 2023, en México se han reportado 500 casos de feminicidio, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El municipio Atizapán de Zaragoza, donde Serrano fue asesinada, está entre los 10 del Estado de México con más feminicidios en los últimos cinco años.

La mamá de la joven estudiante busca que el crimen no quede impune. "Queremos evitar que a alguien más le pase. Esto es un dolor inexplicable. No sabemos si es un tema de políticas públicas o de educación. ¿Cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar y si mi testimonio sirve de algo?", sentenció.

