El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien actualmente se desempeña como rector de la Universidad EIA, antigua Escuela de Ingeniería de Antioquia, informó en la tarde de este domingo que desafortunadamente su sobrina, Ana María Serrano Céspedes, fue asesinada en México, donde estudiaba Medicina.



Según reportó Restrepo, la joven, de 18 años, fue víctima de un feminicidio.

Asesinan a Ana María Serrano en México

Ana María Serrano Céspedes, en el centro. Foto: El Financiero

"NUNCA NUNCA !! Creí poder estar tan cerca de de un acto tan brutal como despreciable que un FEMINICIDIO. Hoy con el dolor en el alma y el corazón no puedo aceptar quedarnos callados a que impunemente ese tipo de actos sigan en cualquier lugar del mundo. Le sucedió en esta oportunidad a mi sobrina Ana María Serrano Céspedes en Mexico, y lo único que se quiere es #JusticiaParaAnaMaria #NiUnaMas" (sic y mayúsculas), apuntó Restrepo en su cuenta de 'X', antes Twitter.



"Ana María merecía vivir muchos años, ser cardióloga, tener eventualmente una familia e irradiar en la sociedad su inteligencia, creatividad, vivacidad, alegría y amor. Siempre te recordaremos con amor y cariño Nana", añadió Restrepo en un desgarrador mensaje.





Desde entonces, los mensajes de apoyo a Restrepo y todos sus familiares no han parado de llegar. El clamor general es de justicia.

'Fue víctima de un feminicidio'

María Ximena Céspedes. Foto: Instagram de María Ximena Céspedes

La reputada abogada María Ximena Céspedes, madre de la joven, reportó la tragedia a través de un video en sus redes sociales.



"Mi hija fue víctima de un feminicidio, presuntamente por parte de su exnovio el pasado 12 de septiembre en nuestra casa", dijo desde México.



"Apenas tenía 18 años y una vida entera por delante. Su sueño era ser cardióloga, por lo que con mucho esfuerzo logró entrar a estudiar Medicina hace apenas dos meses", añadió Céspedes.



“Ana María era una niña, en toda la extensión de la palabra, maravillosa. Tocaba todos los corazones con los que se cruzaba. Testigo de ello están los cientos de personas que han estado presentes en diversos eventos y medios para despedirla”, apuntó.



“Todos, con lágrimas en los ojos y desconcierto en la mirada, (sic) una pregunta que ninguno tendría que estarse haciendo: '¿y si hubiera?' Y una sola petición: justicia para Ana María”, expresó en el clip.



“Aunque el exnovio se encuentra detenido, aún en etapas preliminares del proceso, no solo nos quitó a mi niña, sino también la libertad y la tranquilidad. No podemos regresar a nuestra casa y aquellos que estuvimos cerca ese día tememos por nuestra integridad”, dijo la madre de la joven asesinada.



“Ana María ya descansa en paz, pero todos aquellos que la conocimos no lo haremos hasta que se haga justicia, no quede impune el hecho y se acaben los feminicidios en México. Justicia para Ana María", clamó.



Líneas de ayuda

En Colombia, la condena para el feminicidio es de 250 a 500 meses de prisión y no da rebaja de pena.



A nivel nacional, la línea 155 está disponible permanentemente para que los colombianos y colombianas se comuniquen desde cualquier operador para recibir atención y orientación en temas relacionados con violencia de género.



En Bogotá está disponible el Comando Púrpura, cuyo objetivo es atender las violencias con enfoque hacia las mujeres. Puede ser contactado al 01 8000 112 137.



Además, 'Una Llamada de Vida', línea de la Secretaría de Integración Social para prevenir y denunciar casos de violencia intrafamiliar en Bogotá, ofrece atención inmediata en el teléfono (601) 3808400.



Expertas explican la diferencia entre homicidio y feminicidio en el siguiente video:

Violencias de género en las relaciones pueden ser una alerta temprana Expertas explican qué significa matar a una mujer por el hecho de serlo y por qué es fundamental que este se entienda, ante la ley y socialmente, como un delito particular. Foto:

