Ana María Serrano Céspedes, joven colombiana de 18 años, fue asesinada el pasado 12 de septiembre en su casa en México. La estudiante de Medicina, hija de la abogada María Ximena Céspedes, fue víctima de feminicidio, según denuncian Céspedes y José Manuel Restrepo, exministro de Colombia y tío de la fallecida.

"NUNCA NUNCA !! Creí poder estar tan cerca de de un acto tan brutal como despreciable que un FEMINICIDIO. Hoy con el dolor en el alma y el corazón no puedo aceptar quedarnos callados a que impunemente ese tipo de actos sigan en cualquier lugar del mundo. Le sucedió en esta oportunidad a mi sobrina Ana María Serrano Céspedes en Mexico, y lo único que se quiere es #JusticiaParaAnaMaria #NiUnaMas" (sic y mayúsculas), apuntó Restrepo en su cuenta de 'X', antes Twitter.

NUNCA NUNCA !! Creí poder estar tan cerca de de un acto tan brutal como despreciable que un FEMINICIDIO. Hoy con el dolor en el alma y el corazón ♥️ no puedo aceptar quedarnos callados a que impunemente ese tipo de actos sigan en cualquier lugar del mundo. Le sucedió en esta… — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 17, 2023

Luego, en medio del impacto por la noticia, cobró eco el video que María Ximena Céspedes, madre de la menor, había publicado minutos antes.



En la grabación, el duro relato de lo ocurrido, un clamor por justicia y el llamado por el peligro de la integridad de su familia.



(Revelan el video del trágico accidente en el que niña de cinco años muere arrollada).

'Tememos por nuestra integridad'

Facebook Twitter Linkedin

María Ximena Céspedes, madre de Ana María Serrano. Foto: Instagram de María Ximena Céspedes

"Mi hija, Ana María Serrano Céspedes, fue víctima de un feminicidio presuntamente por parte de su exnovio el pasado 12 de septiembre de 2023 en nuestra casa”, dice de entrada la Presidenta del Comité de Comunicación Interna de Coparmex en u video compartido en sus redes sociales.





“Apenas tenía 18 años y una vida entera por delante. Su sueño era ser cardióloga, por lo que con mucho esfuerzo logró entrar a estudiar Medicina hace apenas dos meses", relata la madre de Ana María Serrano.



“Ana María era una niña, en toda la extensión de la palabra, maravillosa. Tocaba todos los corazones con los que se cruzaba. Testigo de ello están los cientos de personas que han estado presentes en diversos eventos y medios para despedirla”, añade.





“Todos, con lágrimas en los ojos y desconcierto en la mirada, (sic) una pregunta que ninguno tendría que estarse haciendo: '¿y si hubiera?' Y una sola petición: justicia para Ana María”, expresa en el clip.



Paso seguido, informa sobre la detención del supuesto asesino y hace un llamado de alerta por la integridad de la familia Serrano Céspedes.



“Aunque el exnovio se encuentra detenido, aún en etapas preliminares del proceso, no solo nos quitó a mi niña, sino también la libertad y la tranquilidad. No podemos regresar a nuestra casa y aquellos que estuvimos cerca ese día tememos por nuestra integridad”, dice la madre de la joven asesinada.



“Ana María ya descansa en paz, pero todos aquellos que la conocimos no lo haremos hasta que se haga justicia, no quede impune el hecho y se acaben los feminicidios en México. Justicia para Ana María", clama la mujer.

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS