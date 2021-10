López Obrador, presidente de México, pone canción de Calle 13 en reunión

Al señalar que la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, tiene derecho a manifestarse tras expresar que el gobierno “está recolectando basura priista”, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se pusiera la canción 'Digo lo que pienso', de Calle 13.



En su conferencia mañanera de este lunes en el Palacio Nacional, López Obrador dijo que “todos tenemos derecho de manifestarnos y expresar lo que sentimos, no guardarnos las cosas, no dedicarnos al cuchicheo”.



“Manifestarnos, expresarnos con libertad. La libertad que no se implora, se conquista. Hay que decir lo que uno piensa”, expresó el Presidente.



En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador pidió escuchar 'Digo lo que pienso' para finalizar la conferencia con la canción interpretada por René (Residente).



“A ver si no nos cobra René, no creo, es muy solidario”, señaló.



Durante su mañanera, el presidente López Obrador difundió este lunes la canción “Digo lo que pienso”, de Calle 13, al señalar que la libertad no se implora, se conquista



Video: Pedro Villa y Caña pic.twitter.com/1E4zpwSkeW — El Universal (@El_Universal_Mx) October 25, 2021

Al ser cuestionado si hace falta autocrítica en la izquierda, López Obrador respondió: “A lo mejor sí, pero tenemos muchos críticos y ahí se empareja”.



En distintas ocasiones, el Presidente se ha declarado fan de Residente y en la mañanera también ha pedido que se ponga 'Vamo’ a portarnos mal', también de Calle 13.

El Universal/ México (GDA)

