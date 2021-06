Amlo le pidió a EE. UU. terminar cooperación militar antidrogas

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que en su encuentro con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris pidió terminar con la cooperación militar antidrogas y promover más el desarrollo.

"Es una etapa nueva completamente. Hasta ya no hablar -se los comentamos de manera muy respetuosa y franca- del Plan Mérida. No queremos cooperación militar", señaló López Obrador en su conferencia de prensa matutina.



El presidente se refería al programa de cooperación establecido en 2008, mediante el cual Estados Unidos presta asistencia militar a México y Centroamérica para reforzar la seguridad y combatir el narcotráfico.



"Ya no queremos que sea como antes, que nos traían un helicóptero artillado y se tomaba la foto el embajador de Estados unidos con el presidente en turno (...). Queremos cooperación para el desarrollo, ya no queremos ni siquiera oír hablar del Plan Mérida", subrayó el líder izquierdista.



Harris concluyó el martes una gira que la llevó a Guatemala y México para tratar fundamentalmente la problemática de la migración de personas indocumentadas hacia Estados Unidos.

Los Gobierno mexicanos y de Estados Unidos se reunieron este martes en la Ciudad de México. Foto: EFE

Pero en su encuentro con López Obrador se abordaron otras cuestiones como el tráfico de fentanilo -un opioide sintético hasta 100 veces más potente que la morfina- entre México y su vecino del norte, según comentó la funcionaria.



También se habló del contrabando de armas desde Estados Unidos que terminan en poder de los carteles mexicanos.



México está inmerso en una espiral de violencia desde 2006, cuando el gobierno de entonces lanzó un operativo militar antidrogas que deja unos 300.000 muertos.



Sobre la problemática migratoria, López Obrador dijo que también pidió a la delegación estadounidense dejar de referirse a Guatemala, Honduras y El Salvador, los principales expulsores de migrantes, como el Triángulo del Norte.



"Es una falta de respeto (...), no es un triángulo, es como decir 'es un patio'", afirmó el mandatario al señalar que los funcionarios de la Casa Blanca estuvieron de acuerdo porque son "sensibles" a estos temas.



Harris, quien estuvo poco menos de 24 horas en Ciudad de México, reconoció al final de su visita que resolver de fondo el problema de la migración tomará tiempo porque se deben atender las causas, como la pobreza y la violencia.



Desde que llegó al poder en diciembre de 2018, López Obrador ha señalado también que la migración irregular se debe combatir promoviendo el desarrollo en el sur de México y Centroamérica.



El presidente demócrata Joe Biden ha flexibilizado las políticas migratorias, lo que se ha traducido en una nueva afluencia de personas sin papeles que buscan llegar a Estados Unidos atravesando México.

