Las relaciones entre Estados Unidos y México están en un momento de alta tensión tras la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo), que afirmó esta semana que el Pentágono y las entidades de inteligencia estadounidenses han espiado a las Fuerzas Armadas y a las instituciones de seguridad de su país.



La acusación del mandatario llegó tras la filtración de documentos del Pentágono en un chat de Discord y otras redes sociales que, en el caso de México, evidencian supuestos roces entre las secretarías de la Defensa (Sedena) y la Marina (Semar) de

México.



¿Estados Unidos estuvo espiando a México? Claves para entender esta noticia.

El lío por los documentos filtrados

Las acusaciones de Amlo llegaron tras una publicación del The Washington Post el fin de semana que se basa en una parte de los documentos que presuntamente filtró Jack Teixeira, el joven sospechoso de una de las mayores filtraciones del Pentágono en la última década.



Los documentos, primero filtrados en Discord y en Twitter, han causado en las últimas semanas tensiones entre Estados Unidos y sus aliados, como Corea del Sur, Ucrania e Israel, pues detallan las opiniones de Washington sobre la guerra en Ucrania y parecen indicar la recopilación de información de inteligencia sobre aliados cercanos de Washington.



Jack Teixeira, acusado de la filtración de documentos del Pentágono. Foto: AFP y Archivo particular

Según el diario Washington Post, por ejemplo, Estados Unidos ha escuchado las conversaciones de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, así como de otros responsables de la ONU, en particular sobre Ucrania.



Por las filtraciones, las autoridades estadounidenses imputaron el viernes pasado por delitos de transmisión y extracción de información clasificada a Teixeira, quien trabajaba en el área de defensa informática en la base de la Guardia Nacional en Cape Cod, en Massachusetts.



Ahora, el joven podría enfrentar una pena de 15 años de prisión.

Lo que dicen los documentos sobre México

Según los documentos clasificados citados por el Washington Post, las autoridades estadounidenses evaluaron las implicaciones de una ley mexicana que ordena al Ejército vigilar y proteger el espacio aéreo del país.



De acuerdo con la evaluación, esa facultad puede hacer que empeoren las tensiones entre la Marina y el Ejército.



Ambas instituciones ejecutan tareas de seguridad en México, golpeado por una vorágine de violencia desde 2006, cuando el gobierno de ese entonces lanzó un polémico operativo antidrogas con participación de los militares que deja más de 350.000 muertos.



Soldados del Ejército Mexicano. Foto: EFE / Antonio Ojeda

Pero los reportes de Estados Unidos afirman que el titular de la marina (Semar), José Rafael Ojeda, “instruyó a los oficiales de la Marina para que limitaran la cooperación con Sedena (secretarías de defensa)" ante su frustración por la reforma del Gobierno.



El informe advirtió de “una disputa que probablemente exacerbará su rivalidad existente y disminuirá aún más su capacidad de realizar operaciones conjuntas” en medio de las crecientes facultades que López Obrador le ha asignado al Ejército.



El diario, no obstante, asegura que no había indicaciones de que esos documentos provinieran de escuchas telefónicas de Estados Unidos.

Amlo lanza su acusación de espionaje

Y el lunes, después de conocerse el artículo del diario, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció que Estados Unidos espía a instituciones de seguridad de su país.



"No se pueden estar utilizando actos de espionaje, además, para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad y, además, con la arrogancia de filtrar la información al Washington Post", dijo en su rueda de prensa diaria.



Amlo afirmó que la DEA le filtra información a los medios opositores a su gobierno. Foto: Isaac Esquivel. EFE

Pero no es la única razón por la que el mandatario mexicano arremetió contra las autoridades de EE. UU. y las acusó de espionaje. El mandatario también calificó como “intromisión abusiva, prepotente” el operativo que realizó la DEA para infiltrar al cártel de Sinaloa sin autorización de las autoridades mexicanas.

No obstante, una reforma a la ley de Seguridad Nacional limitó en 2021 las operaciones de los agentes extranjeros en México, en medio de denuncias sobre supuestos nexos entre algunos de esos funcionarios y narcotraficantes, y luego de que más de 2.000 armas terminarán en manos de criminales tras un fallido operativo de rastreo estadounidense entre 2006 y 2011.



"No pueden haber agentes extranjeros en nuestro país. No. Podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército mexicano, la Marina, de la Guardia Nacional los que pueden intervenir", afirmó el mandatario izquierdista.



Por eso, Amlo dijo esta semana que su gobierno buscará fijar las condiciones de colaboración con la DEA.

¿Qué responde EE. UU.?

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ya reaccionó este miércoles a las acusaciones y defendió la colaboración con México y el respeto a su soberanía.



Un portavoz del Pentágono dijo a Efe que el Departamento de Defensa de EE. UU. y las Secretarías de Defensa Nacional y de la Marina de México "disfrutan de una asociación colaborativa" centrada en "asuntos tradicionales de defensa" y en abordar los retos en este ámbito.



Destacó que esta cooperación se produce "mientras ambos respetan la soberanía del otro y sus agendas respectivas de política exterior".



No obstante, no profundizó en la posibilidad de una filtración a las agencias mexicanas de seguridad.



¿Qué medidas anunció Amlo?

El Gobierno de México ya anticipó que va a solicitar a EE. UU. un informe para aclarar el presunto espionaje contra las Fuerzas Armadas mexicanas.



“Haremos un planteamiento por las vías diplomáticas adecuadas preguntando eso, hoy mismo lo vamos a hacer, pidiendo que se nos informe, se nos dé el detalle”, dijo el miércoles el canciller Marcelo Ebrard, durante un breve encuentro con medios.



El diplomático afirmó que pedirá a las autoridades estadounidenses aclarar si es veraz la información sobre el presunto espionaje que reveló el fin de semana el Washington Post, pues consideró que es una obligación de aquel país confirmar o negar la situación.



Además, el gobierno anunció que México blindará la información de sus organismos de seguridad, reiterando que esas instituciones son blanco de espionaje por parte de Estados Unidos.



"Vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono", dijo el mandatario sin detallar las medidas que se adoptarán.



Amlo agregó que el Gobierno mexicano necesita salvaguardar la información clasificada para proteger su "seguridad nacional y defender su soberanía".

México denuncia un presunto espionaje contra las Fuerzas Armadas mexicanas por parte del Pentágono. Foto: AFP

Y es que el gobernante también aseguró que se están presentando filtraciones que -según él- realiza la agencia antidrogas (DEA) a medios de comunicación mexicanos críticos del gobierno.



De hecho, el mandatario culpó este miércoles a Estados Unidos de filtrar información sobre los viajes de lujo del jefe del Ejército, Luis Crescencio Sandoval, y su familia, revelados en una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.



“Es parte de lo mismo, esa es información de la DEA (Agencia Antidrogas estadounidense) o de cualquier otra agencia. Sí, segurísimo”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.



La organización civil Mexicanos Contra la Corrupción reveló que Sandoval, junto con varios miembros de su familia, ha hecho viajes de lujo acompañado de ayudantes personales del Ejército y con presuntos recursos públicos.



Si bien México tiene buenas relaciones políticas en general con su principal socio comercial, en los últimos meses, Amlo ha aumentado la retórica contra EE. UU., a medida que se acercan las elecciones generales en ambos países el próximo año.

Encuentro entre Biden y López Obrador. Foto: AFP

¿Qué dicen los expertos?

Los especialistas en seguridad y transparencia creen que hay falta de pruebas en las acusaciones de Amlo y, señalan, además que podría tratarse de unas declaraciones con las que el gobierno busca alejar las acusaciones de espionaje que pesan en su contra.



Y es que una investigación del diario The New York Times reveló este martes que el Gobierno de México se convirtió en sexenios anteriores en el primero y mayor usuario de Pegasus, un programa de espionaje de Israel.



Aunque López Obrador había prometido en 2021 que "ya no se espía a nadie", el diario reportó que su Gobierno ha vigilado con Pegasus a activistas, como integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que defiende a víctimas de violaciones de derechos humanos.



La primera vez que estalló el escándalo fue en 2021, cuando una investigación de medios internacionales destapó que varios países intervinieron 50.000 teléfonos con Pegasus, de los que 15.000 casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra más alta del mundo.



Mientras que el grupo Guacamaya Leaks publicó en octubre pasado documentos que hackeó de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los que se revelaba que el Ejército había espiado, ya con el presidente López Obrador en el poder, a periodistas y activistas.



López Obrador, no obstante, reiteró este martes que su gobierno no realiza espionaje, aunque sí labores de inteligencia contra el crimen organizado amparadas en la ley.

El Times reportó que el Gobierno Amlo ha vigilado con Pegasus a activistas. Foto: Robyn Beck/ AFP

Por eso, Víctor Hernández, profesor investigador de la Universidad Panamericana, le dijo a EL UNIVERSAL que la acusación puede ser un pretexto para salir del paso y eludir el tema de los contratos para operar Pegasus.



No obstante, Hernández también le dijo al diario citado que el Pentágono sí monitorea de cerca al gobierno mexicano y afirmó que la única manera de contrarrestarlo es invirtiendo en tecnología propia.



“La única forma de revertir este proceso es la apuesta por una industria tecnológica de telecomunicaciones nacional, algo que tomará décadas construir y al menos al día de hoy México depende de muchos sectores de desarrollos tecnológicos extranjeros”, le dijo a EL UNIVERSAL.



Guillermo Garduño, experto en temas de seguridad y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), también le dijo al diario mexicano que la información de las agencias y autoridades mexicanas tuvo que ser protegida antes de las filtraciones recientes y afirmó que el país necesita unidades de contrainteligencia para contrarrestar los ataques extranjeros.

Por lo pronto, México expresará su disgusto a Estados Unidos y pedirá una respuesta sobre las presuntas filtraciones a sus instituciones de seguridad.

ANGIE RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP, EFE Y EL UNIVERSAL (GDA)