Sicarios mexicanos posan con sus armas y revelan sus rostros

La semana pasada algunos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se dejaron fotografiar por la agencia ‘Cuartooscuro’, mientras ‘posaban’ con costosas armas y elementos de guerra como tanques y uniformes a prueba de balas.



Según ‘El País’, de España, la identidad del fotógrafo fue protegida por temor a alguna represalia en su contra.



Las fotos le han dado la vuelta al mundo y, según varios medios locales, llevan un mensaje al Gobierno Nacional mexicano: el cártel no le teme a las autoridades.

El municipio de Agulilla, en el estado de Michoacán fue tomado por elementos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) https://t.co/p5ykQ65Tb1 pic.twitter.com/54NC4DwfCM — La Opción de Chih (@LaOpcion) July 6, 2021

El lugar donde fueron fotografiados los integrantes del temido grupo fue Aguililla, ubicado en el estado de Michoacán. Aquel es el pueblo natal de Nemesio Oceguera, ‘El Mencho’, líder del grupo delincuencial.



De acuerdo con el medio mexicano ‘Vanguardia’, este gesto provocador podría elevar la tensión que se vive en ese lugar por cuenta de la guerra entre grupos narcotraficantes, autodefensas y otras bandas delincuenciales.

🔴 El municipio de #Agulilla fue tomado por elementos del Cártel de Jalisco Nueva Generación, las cosas están lejos de tranquilizarse en #TierraCaliente 🔴 pic.twitter.com/Ax7Q0O2ein — Periódico Unnimedios (@UnnimediosMx) July 5, 2021

El mismo medio asegura que Aguililla es un territorio de guerra, pues los habitantes ‘se acostumbraron’ a ver a los integrantes de varios cárteles de droga disputando las vías de acceso.



Esta región, que limita con el estado de Jalisco, estuvo controlada durante un tiempo por Los Viagras, otra banda, hasta que Nemesio Oseguera decidió regresar al lugar que lo vio nacer con el fin de apropiárselo.



Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no dejará que Aguililla, Michoacán, se convierta en un “campo de batalla” y destacó el trabajo de la Fuerza Armada y la Guardia Nacional en Aguililla.



Además, el mandatario señaló que los militares tienen la indicación de "no responder, no caer en provocaciones".

🔴#URGENTE | Fotografías de la agencia Cuartoscuro muestran a integrantes del CJNG exhibiendo la fortaleza y el poder de fuego que tienen en Aguililla, Michoacán, municipio en el que nació Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”https://t.co/4Ygg8dXfqo pic.twitter.com/MOHxj29Vrb — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) July 4, 2021

Vale destacar que, según ‘El País’, esta región se convirtió en uno de los puntos críticos de disputas de territorio entre grupos ilegales.



Incluso el problema llegó hasta el Vaticano: Franco Coppola, nuncio apostólico en México, fue hace dos meses a ese municipio y denunció el abandono gubernamental.



“La mafia florece donde el Estado no está”, puntualizó en ese entonces.



Por el momento se mantiene el control del cártel en dicha zona, mientras que el Estado mexicano no cede ante las insinuaciones por parte de miembros armados que declararon, con sus fotos, una guerra ‘sin esconder la cara’.

