Una joven colombiana denunció este lunes festivo maltratos y la vulneración a sus derechos al llegar a México, en un viaje de paseo, por parte de funcionarios en el aeropuerto al que llegó.

Viviana Santos compartió su testimonio en su cuenta personal en Instagram, en el que detalló la mala experiencia en su intento de ingreso a ese país.

“El miércoles yo tenía un viaje a México. Tan pronto llego a Migración me preguntan que a qué voy a México y yo les digo que voy de turismo y en ese momento me quitan mis pasaportes y me quitan el celular. Entonces, le pregunto, qué fue lo que pasó porque me negaron la entrada y me dice porque seguramente tu contacto acá no contestó el teléfono. Mentira, me entraron a este cuarto, no tenía visibilidad hacia afuera, estaba custodiado por dos policías y me quitaron todas mis cosas”, inicia su relato.



Santos, de profesión actriz y creadora de contenido, hizo la publicación, según cuenta, para hacer un llamado ante las autoridades colombianas para que su experiencia no se repita en otros connacionales que quieran vacacionar en ese país.

“Eran varios hombres, llevaban como dos días ahí metidos y estaba completamente muerta del susto. Me dio mucho miedo no saber cuánto tiempo iba a durar ahí encerrada. Sentía mucho impotencia lo que estaba pasando y de no poder ni siquiera decir como ‘okay’, vale, si no me quieres en tu país, entonces déjame comprar un pasaje y me devuelvo el mío. Pero no, ni siquiera tenía la potestad de hacer eso, o sea, literalmente estaba secuestrada. Había un niño de 2 años, había otros dos niños de 10 años”, continuó en su narración.



La joven reiteró que sintió que sus derechos fueron vulnerados hasta su llegada a Colombia.

“Cuando llego a Colombia, ni siquiera tenía mi maleta. Todo el tiempo nos dijeron mentiras, todo el tiempo nos privaron de nuestros derechos, supuestamente yo tenía derecho a llamar al consulado de la Embajada de Colombia y eso nunca pasó. Ni derecho a hacer una llamada, ni a un familiar. Eso nunca pasó. Me dejaron sin comida” dejaron sin poder comunicarme, me dejaron privada de la libertad sin yo ser una delincuente”, concluyó.



Santos agregó que autoridades colombianas ya se comunicaron con la joven y que adelantan las acciones para esclarecer el caso.



EL TIEMPO