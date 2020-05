Así es el método que busca permitir el trabajo y evitar contagios

El mundo está en la búsqueda de encontrar un equilibrio entre la salud y la economía, y Uri Alon, profesor y biólogo de Sistemas en el Instituto de Ciencias Weizmann de Rehovot, en Tel Aviv (Israel), tiene una propuesta para lograrlo. La fórmula consiste en que se dividen los empleados en dos grupos que trabajen de forma alterna en turnos de cuatro días en la planta física, y 10 días de teletrabajo desde casa.

Según le explicó el profesor Alón al diario español ABC, en medio de esta etapa de desescalada que está viviendo España se sabe que uno de los puntos débiles del virus es que tiene un periodo de incubación de tres días en los que “si lo tienes, no eres contagioso, pero luego sí. Con el trabajo por ciclos pasas a poder contagiar cuando ya estás en tu casa y todo es más controlable. Hay que trabajar cuatro días y encerrarse diez para prevenir el rebrote”, aseguró.



Esta fórmula ya la han ido implementando distintas empresas en el mundo, el último caso es el del grupo de ingeniería y tecnología Sener que tiene presencia en Madrid, Barcelona, Valencia y Getxo. Desde ayer la compañía retomó actividades después de que cerraran sus oficinas el 11 de marzo y le apostaran durante este tiempo al teletrabajo.



Según el diario español ABC, que reportó esta noticia, el profesor Alon ayudó y brindó la información sobre el modelo al comité de crisis creador por Sener. La compañía encontró que esta solución es “la más fiable y adecuada a los objetivos y circunstancias”.



David Palacios, director de calidad, seguridad, salud y medio ambiente de la compañía -Según le dijo a ABC- este modelo “aporta garantías en la cuestión más importante, que es la reducción al mínimo del riesgo de contagio cruzado de nuestro personal en las oficinas”.



Aunque el profesor está nervioso por la velocidad que ha adquirido el desescalamiento y asegura que los resultados se conocerán hasta dentro de dos semanas, explicó a ABC que “si volvemos a la normalidad con ciclos bien organizados acabaremos con la pandemia. Pensamos que para mantener la infectividad en un grado inferior a uno no es necesario el cierre total, que supone un desastre para la economía. Nuestra propuesta es un cierre parcial inteligente que permita mantener la actividad”. La propuesta del académico no ha sido adoptada por el Gobierno de Israel, que ha preferido el sistema de fases, similar al español.



El modelo de Alon servirá para la vuelta al trabajo de las oficinas del grupo en España, pero Sener tiene también presencia en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Chile, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Marruecos, México, Polonia, Portugal, Reino Unido y Sudáfrica, aunque cada caso es distinto, puede que la idea se expanda a estas sucursales también.