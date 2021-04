¿Por qué Meghan Markle no estará en el funeral del Duque de Edimburgo?

Desde el pasado viernes, cuando murió el príncipe Felipe, comenzaron los preparativos para su funeral, que será el próximo sábado 17 de abril, en la catedral de San Jorge, en el Castillo de Windsor, Reino Unido.

Según los planes que se conocen hasta ahora, apoyados por la viuda Reina Isabel II, el evento será un funeral real ceremonial, no un funeral de Estado, que refleja en gran medida los deseos del duque.



Según medios británicos, el propio príncipe Felipe pidió un funeral modesto y que su cuerpo no fuera velado en público, por lo que no habrá una capilla ardiente en la que los ciudadanos puedan ver su ataúd y despedirse de él.



Ese día, el ataúd será trasladado desde la capilla privada hasta la entrada del Castillo de Windsor. Lo pondrán en un Land Rover que el duque ayudó a diseñar y en él lo llevarán a la Capilla de San Jorge. Algunos miembros de la familia real, entre ellos el príncipe Carlos, su hijo, y Guillermo y Harry, sus nietos, caminarán tras el ataúd.



Debido a la pandemia de coronavirus y las restricciones para eventos multitudinarios, el primer ministro británico, Boris Johnson, informó que no asistirá al funeral por la limitación del número de personas que pueden acudir.



Solo asistirán 30 personas al funeral, entre ellas no está incluida Meghan Markle, esposa de Harry, quien será la gran ausente en el funeral del Duque de Edimburgo.



La razón por la que no irá es por su avanzado estado de gestación. Según medios europeos, su médico no le permitió realizar un vuelo tan largo de algo de más de diez horas porque no lo ha considerado conveniente para el bebé.

La Reina Isabel II y el rey Felipe. Foto: AFP

De esta forma, Meghan y su hijo Archie, quien cumplirá dos año el próximo mes, se quedaron en Los Ángeles, Estados Unidos.



De este modo, Harry se volverá a encontrar con la Familia Real británica un año después de renunciar a sus obligaciones reales e instalarse en Estados Unidos, pero no estará acompañado de su esposa.



Por otra parte, el gobierno de Reino Unido anunció que las banderas nacionales ondearán a media asta en todos los edificios gubernamentales hasta las 8:00 de la mañana del día siguiente al funeral.



El período de luto nacional en vigor, con las banderas a media asta en todos los edificios gubernamentales del país, terminará el día del funeral. La familia real guardará dos semanas de luto, pero sus miembros seguirán acudiendo a sus compromisos y llevarán una banda de luto negra cuando sea apropiado.



