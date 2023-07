Esta semana, durante dos días enteros, cerca de mil efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo un operativo militar en el campamento de refugiados Yenín, cuyo objetivo oficial era “desmantelar infraestructuras armadas de las organizaciones terroristas que operan en el lugar”.



La ofensiva israelí se centró en cortar de raíz las capacidades de la Brigada de Yenín, un grupo armado local que ganó peso en el último año, a medida que se recrudeció la tensión en el marco del conflicto palestino-israelí, que este 2023 está viviendo su año más letal de las últimas dos décadas, con un total de 156 palestinos muertos.

Al menos 12 palestinos han muerto en los últimos dos días, cuatro de ellos menores, y la mayoría milicianos, mientras que más de cien personas quedaron heridas y hay una veintena en situación grave.



El trasfondo, según Israel, era atender los más de 50 atentados cometidos desde comienzos del año por palestinos de dicha zona contra civiles y militares israelíes. Puesto que, según señalaron las autoridades, numerosos responsables de atentados se esconden en Yenín.



Si bien el ejército israelí anunció el miércoles el fin de su operación militar, iniciada el lunes, la ONU alertó por el uso excesivo de la fuerza.



"La escalada no es la respuesta" a las "preocupaciones legítimas de Israel por su seguridad", advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres, que denunció el "uso excesivo de la fuerza" en la operación militar en la Cisjordania ocupada esta semana.

Columnas de humo en la ciudad cisjordana de Yenín. Foto: EFE

"Entiendo las preocupaciones legítimas de Israel por su seguridad. Pero la escalada no es la respuesta. Esto refuerza la radicalización que contribuye a la agravación de la espiral de violencia y el derramamiento de sangre", declaró Guterres a la prensa y aseguró que "restaurar la esperanza del pueblo palestino en un proceso político, que lleve a una solución de (creación de) dos Estados y el fin de la ocupación, es la contribución esencial de Israel para su propia seguridad".



Para el jefe de la ONU, los bombardeos aéreos y las operaciones terrestres israelíes en un campo de refugiados abarrotado son "incoherentes con las operaciones de mantenimiento de la paz".



Israel defiende intervención y lo destaca como un logro táctico

Israel destaca lo que ve claramente como un logro táctico por todo lo que destruyó e incautó: laboratorios de explosivos, cargas explosivas, armas y municiones y centros de comandancia y comunicaciones, aunque tiene claro que el desafío no ha terminado.



“Si vuelve el terrorismo, volveremos a Yenín”, declaró el primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien durante el operativo aseguró que “todo aquel que busque asesinar israelíes terminará en la cárcel o en la tumba”.



El jueves, justamente, fue cometido un ataque, el cuarto con armas de fuego en lo que va de la semana, en el que murió un civil israelí.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que si vuelve el terrorismo volverán a Yenín. Foto: EFE

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado del grupo islamista Hamás, reivindicaron la autoría del ataque con disparos cometido por uno de sus miembros cerca de una colonia en el norte de Cisjordania ocupada.



Del lado palestino, la Autoridad Palestina acusó a Israel apenas entró a Yenín de haber “declarado la guerra” y “cometer crímenes de guerra”.



El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina denunció que el Ejército israelí disparó contra un hospital de Yenín, lo que dejó a tres palestinos heridos, dos de ellos graves.



El Ejército israelí lanzó sus ataques contra instalaciones médicas, hospitales y equipos de ambulancia de la urbe

TWITTER

Según Sanidad, el Ejército israelí lanzó "sus ataques contra instalaciones médicas, hospitales y equipos de ambulancia" de la urbe, "una agresión que es un desafío a todas las leyes internacionales".



Por su parte, un portavoz del Ejército israelí aseguró en un comunicado que por ahora no tiene constancia de tales incidentes, y añadió que la información difundida por la parte palestina "no es conocida actualmente por las fuerzas de seguridad".



Tras denuncias estos días del Ministerio de Sanidad palestino y de Médicos Sin Fronteras, que acusaron a Israel de obstaculizar el acceso a los servicios médicos para atender a heridos, el Ejército israelí alegó que sus fuerzas "permiten el movimiento de los equipos médicos palestinos" para moverse por la ciudad y "reducir el daño a los no combatientes".

Manifestación contra la operación militar israelí en Yenín. Foto: AFP

En el terreno, situación entre israelíes y palestinos es más compleja

EL TIEMPO conversó con Ashraf el-Ajrami, exministro en la Autoridad Palestina que tenía a su cargo el tema de los presos palestinos en Israel (2007-2009) y que hoy se desempeña como periodista y analista político, y con el profesor Uzi Rabi, experto en Medio Oriente e Islam y director del Centro Merkaz Dayan para la investigación del Medio Oriente y África en la Universidad de Tel Aviv.



Estas son sus visiones sobre la operación militar de mayor envergadura que no se había producido desde hace casi dos décadas.



“El operativo militar israelí no ha hecho más que complicar más la situación”, afirma Ashraf el-Ajrami. “Los israelíes no lograron nada desde el punto de vista de la seguridad, sino que han perdido, ya que lo sucedido motiva a los jóvenes palestinos a resistirse a la ocupación cada vez más”.



Ashraf el-Ajrami está seguro que “nunca se podrá lograr seguridad y estabilidad tras la destrucción como la que vimos en Jenin” y recalca que “la única forma de reducir la violencia es cambiar la política israelí creando un horizonte político que hoy en día está totalmente ausente”.

Vehículos militares israelíes durante una incursión en Yenín, Cisjordania. Foto: EFE

El profesor israelí Uzi Rabi concuerda plenamente con que hoy no hay horizonte político, pero lo interpreta diferente de Ajrami y ve como elemento central la responsabilidad palestina. A su criterio, aunque no exime a su país de errores, hay un problema de fondo tanto con el terrorismo como con la mentalidad del liderazgo palestino.



“Cuanto los palestinos dicen que salieron victoriosos, a pesar de los golpes que recibió su infraestructura terrorista, están hablando para consumo interno. Lo venden diciendo que si Israel fuera tan fuerte conquistaría Yenín y no se habría ido a los dos días, alegando que se fue porque tenía miedo de quedarse”, afirma Rabi. “Es la cultura de la mentira que ya conocemos y que es la razón por la cual la situación de los palestinos se deteriora continuamente”.



Cuando de horizonte político se trata, Rabi recalca que “los palestinos han tenido muchas oportunidades de recibir si bien no todo lo que exigen sino una parte, sí algo para construir la base de un Estado pero siempre lo rechazaron”.



Un punto complejo en el mapa interno palestino es la posición de la Autoridad Palestina (AP) en la zona de Yenín.



Uno de los elementos por los cuales Israel justificó la intervención militar es que hace años la AP no tiene presencia directa en Yenín y, por ende, tampoco contiene a los radicales.

Esto no significa que haya ninguna estrategia política que permita avanzar

TWITTER

Recordamos a Ashraf el-Ajrami que representantes de la AP, inclusive el subalterno del presidente Mahmud Abás, Mahmud el-Alul, fueron expulsados de los funerales de los muertos en Yenín. “La gente está molesta porque la AP no ha logrado protegerlos. Y la forma en que se ve a la AP en Yenín es culpa de Israel cuya política hace lo opuesto a lo que dice: debilita continuamente a la Autoridad Palestina”.



Sobre el operativo, Uzi Rabi asegura que Israel no tenía más remedio que actuar. “En Yenín se organizaron grupos locales en una comandancia conjunta que recibe apoyo de grupos más grandes, pero incluyen también a marcos totalmente independientes, todos abocados al terrorismo de distintas formas, tanto armas de fuego como cargas explosivas y hasta el intento de lanzar cohetes”, afirmó.



En su opinión, Yenín iba en camino a convertirse en “otra Gaza”. “Y con este operativo, Israel les dijo no. Para dejarlo bien en claro, se realizó este operativo, que recalcó las singulares capacidades tecnológicas de Israel”.

No obstante, el profesor tampoco considera que el operativo militar haya sido o pueda ser solución definitiva al problema. “A nivel operativo táctico, hubo muchos logros, pero esto no significa que haya ninguna estrategia política que permita avanzar”, señaló.



“Está claro que volverán. E Israel tendrá que procurar no permitirles crecer demasiado de nuevo y volver a actuar cuando sea necesario, para volver a limitar las capacidades de ataque del terrorismo”, agregó.



Daños tras la retirada del ejército israelí de Yenín. Foto: EFE

Los civiles, un drama en medio de las tensiones entre el conflicto israelí-palestino

En medio de las discusiones, siempre, está la población civil. La israelí, expuesta a los atentados, y la palestina, en el lugar de los combates cuando hay un operativo militar.



Israel sostiene que despliega un gran esfuerzo por distinguir entre los terroristas y la población civil inocente. Al comienzo del operativo, fueron enviados mensajes a los celulares de la población exhortándole a no salir de sus casas para no exponerse al peligro de los disparos, y cuando en la segunda noche miles optaron por salir de sus hogares para trasladarse a sitios más seguros fuera de la zona de combates, la AP acusó a Israel de expulsarlos. Israel desmintió categóricamente la acusación y aseguró que quienes salieron lo hicieron por su propia voluntad. En el interín todos han vuelto.



Palestinos inspeccionan los daños en una calle del campo de refugiados de Yenín, tras una incursión del ejército israelí. Foto: EFE

También durante los dos días del operativo, unos 130.000 palestinos de Cisjordania salieron a trabajar, como todos los días, en territorio israelí. Eso incluyó a 2.000 palestinos de Yenín.



“La gente quiere vivir tranquila, ganar bien, no estar en medio de problemas”, comentó un palestino de Yenín apodado Abu Muhamad y quien fue entrevistado por el periodista israelí Eran Zinger en la radio pública KAN. “Tenemos que vivir en paz y tranquilos”, reiteró al asegurar que lo que está claro es que “así no se puede seguir”.

JANA BERIS

PARA EL TIEMPO

JERUSALÉN