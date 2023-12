Israel retoma bombardeos en Gaza tras fracaso de intentos de prorrogar tregua con Hamás

En la ya devastada Franja de Gaza, sus habitantes amanecieron este viernes bajo el fuego de intensos bombardeos israelíes después de que el grupo islamista Hamás e Israel pusieron fin a su tregua, reavivando un doloroso déjà vu de muerte y destrucción en el enclave palestino.



El estruendo de las explosiones que sacudieron la Franja desde temprano, sembrándola de norte a sur con colosales nubes grises de humo y polvo, dio paso a los alaridos de horror.

"!Yuri, Yuri... No te vayas!", gritaba desconsolada Fatena Meqdad, cuando descubrió que su hija de cinco años estaba muerta, una semana antes de su cumpleaños.



La niña, cuyo nombre significa "flor", murió en un barrio de Rafah, muy cerca de la frontera con Egipto, cuando un proyectil impactó cerca de donde se encontraba jugando con su primos.



"Yo estaba durmiendo y de repente me desperté con una explosión, no me di cuenta de lo que pasó. Su tío fue a ver y regresó gritando el nombre de mi hija, me dijo que había sido asesinada y que mi hijo resultó herido", dice a Efe Ramadán Meqdad, padre de Yuri.



"¿Por qué matan a niños? No les hemos hecho nada", clama. "Este es el peor día de mi vida".

Humo que sale de los edificios tras ser alcanzados por ataques israelíes. Foto: AFP

¿Por qué llegó a su fin la tregua?

El jueves fue la séptima y última jornada de una tregua negociada por Catar, Egipto y Estados Unidos, a través de un acuerdo que incluyó la liberación de 105 rehenes secuestrados por Hamás, a cambio de la liberación de 240 presos palestinos en cárceles israelíes y la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.



Israel y Hamás se culparon mutuamente de romper la tregua, y poco antes de las 7:00 hora local cuando expiraba la tregua que no renovaron, comenzaron el intercambio de fuego pese a una oposición internacional cada vez mayor.

Hamás decidió poner fin a la tregua al no liberar a todas las mujeres secuestradas FACEBOOK

Ambos reconocen que, entre otras cuestiones, no se pusieron de acuerdo en la lista de rehenes.



"Lamentablemente, Hamás decidió poner fin a la tregua al no liberar a todas las mujeres secuestradas", afirmó el portavoz del gobierno israelí, Eylon Levy.



Aún hay cerca de 20 adultas retenidas, entre ellas cinco militares que no figuraban dentro del acuerdo de liberación de rehenes, según Israel.



Hamás, por su parte, indicó en un comunicado haber "propuesto un canje de prisioneros y de ancianos" y la entrega de cuerpos de rehenes "que perdieron la vida en los bombardeos" israelíes en Gaza.

Lanzamiento de un cohete desde el interior de Gaza hacia Israel. Foto: AFP

El grupo islamista afirma que propuso entregar los cuerpos de un bebé, su hermano y su madre rehenes, fallecidos, según el grupo islamista, en los bombardeos israelíes.



La muerte de estos tres miembros de la familia Bibas no fue confirmada por las autoridades israelíes. Aunque el ejército israelí sí confirmó ayer que cinco rehenes retenidos en Gaza por el grupo islamista habían muerto.



Hamás asegura que también se ofreció a liberar al padre de los dos pequeños, pero que Israel, "que ya había tomado la decisión de reanudar la agresión, no respondió".



La tregua comenzó a tambalearse el jueves cuando Hamás, catalogado como organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, reivindicó un ataque en Jerusalén en el que murieron cuatro israelíes.



El viernes por la mañana, además, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Hamás "violó" el acuerdo al "disparar cohetes" hacia Israel.

Y es que la tregua se vino abajo pese a las intensas negociaciones diplomáticas. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, de hecho, declaró que su país seguía "intensamente focalizado" en liberar a los rehenes cautivos en Gaza.

Hamás denuncia más de 100 muertos en bombardeos

Tras el fin de la tregua, Israel esparció este viernes desde el aire miles de octavillas en el sur de la Franja, instando a los habitantes de la ciudad de Jan Yunis, considerada a partir de ahora una "peligrosa zona de combate", a que se desplazaran hacia Rafah, también bombardeada este viernes.



Pero según autoridades gazatíes, miles de refugiados se encuentran en el Hospital Naser, en Jan Yunis, mientras que Rafah "es hoy una ciudad azotada por el desastre, pues la ayuda médica que entró durante la tregua sólo alcanza para un día".



Cuerpos de personas fallecidas en los ataques israelíes sobre Rafah, en el sur de la Franja. Foto: AFP

La Franja contabiliza más de 15.000 muertos desde que se inició la guerra, el 7 de octubre, además de unas 7.000 personas enterradas bajo los escombros.



El ejército israelí afirmó que golpeó "más de 200 objetivos terroristas", principalmente zonas con "explosivos escondidos, túneles utilizados con fines terroristas, rampas de lanzamiento [de cohetes] y centros de mando" de Hamás. Y un portavoz del gobierno israelí aseguró que "Hamás recibirá la madre de todos los golpes".





El Ministerio gazatí de Salud, por su parte, anunció que 178 personas murieron y que 589 resultaron heridas este viernes en los bombardeos israelíes.



"Los equipos médicos se ocupan de un gran número de heridos tras el fin de la tregua y los nuevos bombardeos contra civiles. Los heridos yacen en el suelo de los servicios de urgencias y frente a los quirófanos, debido a la acumulación de casos", denunció el Ministerio de Sanidad.



"La situación sanitaria en el norte de la Franja es extremadamente catastrófica. Los tres hospitales que quedan son pequeños y no están preparados para recibir a un gran número de heridos", añadió, instando a los gazatíes a donar sangre.



Antes del fin de la tregua, el panorama en la Franja era ya apocalíptico.



La inmensa mayoría de los edificios de la mitad norte del enclave quedaron reducidos a cenizas, mientras que cerca de dos millones de gazatíes -casi la totalidad de la población- se encuentran desplazados en pleno invierno, en medio de una grave crisis humanitaria ante el colapso de los hospitales y la escasez de agua potable, alimento, medicinas, electricidad y combustible.



"La población de Gaza pronto comenzará a morir a causa de enfermedades y de los bombardeos de Israel", indicó la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, que detectó un “aumento significativo de enfermedades transmitidas por el agua, aparición de hepatitis y enfermedades de la piel”.

Convoy de ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza, aparcado frente a la puerta fronteriza de Rafah. Foto: EFE

La reanudación de los combates también le dio el portazo al ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Anoche, n el paso terrestre de Rafah, entre las fronteras de Egipto y Gaza, se habían acumulado cientos de camiones con alimentos, medicinas, suministros médicos y combustible.



“Hay al menos 370 camiones con ayuda esperando” autorización israelí, en el lado egipcio de Rafah, para cruzar a Gaza, le dijo a Efe el jefe de la Media Luna Roja egipcia en el norte del Sinaí, Jaled Zaid.



Según la Media Luna Roja Palestina, la principal organización que se encarga de distribuir la ayuda que llega desde Egipto a Gaza, durante los primeros seis días de tregua ingresaron al enclave unos 1.132 camiones, una media de unos 188 por día.

EFE y AFP