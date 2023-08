En un video que se viralizó en redes sociales, aparece un grupo de escaladores que ascienden en el cerro K2, en el Himalaya, una de las montañas más peligrosas del mundo, ubicada en la frontera entre Pakistán y China.



El metraje muestra a un hombre enterrado en la nieve y varias personas que pasan por encima de él para continuar su camino. Las imágenes despertaron indignación en internet.



El accidente

Mohammad Hassan, deportista de 27 años, quien era padre de tres niños, fue dejado a su suerte luego de que una avalancha lo arrojara montaña abajo. Mientras tanto, el grupo de más de 100 escaladores que buscaba la cima continuó su camino.

Algunos de los escaladores estaban participando por el récord de subir el cerro K2 en el menor tiempo posible y en redes sociales fueron acusados de inhumanos por no prestar auxilio a Hassan y preocuparse más por lograr la meta.



No obstante, Kristin Harila, una alpinista noruega que presenció el hecho, aseguró que sí lo ayudaron y que no estaban pensando en el récord cuando continuaron avanzando.

Cuando ella y su equipo lo encontraron, Hassan estaba colgado boca abajo de una cuerda entre dos anclas de hielo, con su arnés hasta las rodillas. No vestía un traje adecuado y su estómago estaba expuesto a la nieve, comentó la deportista a la BBC.



"Estábamos tratando de salvarlo, hicimos todo lo que pudimos durante muchas horas... es un camino muy, muy angosto. ¿Cómo vas a escalar y transportar a una persona? No es posible", dijo Harila al medio inglés.



La alpinista aseguró que, durante una hora y media, ella y su equipo le dieron agua caliente y oxígeno. Sin embargo, tuvieron que continuar debido a que se aproximaba una avalancha. Además, la noruega aseguró que había escuchado que la ayuda venía en camino. Luego, cuando bajaron nuevamente, se dieron cuenta de que Hassan había muerto.



"Solo cuando volvimos a bajar vimos que Hassan había pasado y no estábamos en condiciones de bajar su cuerpo", concluyó.



