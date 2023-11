Varios expresidentes le piden a Joe Biden intervenir en conflicto entre Israel y Hamás

"Usted tiene una oportunidad histórica de ayuda a poner fin al conflicto palestino - israelí de forma permanente", inicia la carta con la que la organización 'The Elders' le pide al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que intervenga en la situación de Medio Oriente.



Este comunicado lo firman varios expresidentes, exfuncionarios de la ONU, OMS, y otros líderes mundiales, que hacen parte de 'Elders', una organización que trabaja por causas sociales y ambientales.

Por medio de dicha carta abierta, pretenden que el presidente Biden establezca un plan de paz y ayude a construir una nueva coalición de paz para lograrlo.



"El mundo necesita de usted para establecer una visón de paz. Esa visión deber dar esperanza a quienes rechazan el extremismo y desean que la violencia termine", se puede leer en el documento, el que instan al mandatario a que tome acciones que ayuden a terminar la escalada del conflicto.

Además, afirman que entienden la intención de Joe Biden por garantizar la seguridad de los israelíes, y, en esa línea, hacen referencia directamente a los ataques perpetrados por el grupo Hamás el pasado 7 de octubre, los cuales condenan.



También, señalan que comparten el compromiso con "el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación".



"La destrucción de Gaza y la matanza de civiles no garantiza la seguridad de los israelíes. Estas acciones generán más terrorismo, en toda la región y más allá de ella. No existe una solución militar para este conflicto", enfatizan.



En conclusión, el escrito, de tres páginas, va encaminado a buscar una "solución política" al actual conflicto, a través de garantizar la seguridad de Israel, satisfacer las "aspiraciones de los palestinos por tener su propio Estado", implementar un plan de paz, reconocer la igualdad de derechos de palestinos e israelíes, y todas las acciones necesarias para lograr lo antes mencionado.



Aunque, reconocen que Estados Unidos, por sí solo, no puede traer la paz a Medio Oriente, por lo que esperan que por medio de una coalición de paz "que incluya a países de la región y de Europa" se llegue a un acuerdo.

Junto a mis colegas de @TheElders le enviamos esta carta al Presidente Biden @POTUS, quien tiene una oportunidad histórica para ayudar a ponerle fin al conflicto en Israel y Palestina. El mundo necesita su liderazgo. pic.twitter.com/0FroybNdFR — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) November 17, 2023

"Las enseñanzas de nuestro fundador, Nelson Mandela, indican que el camino del odio al perdón puede ser largo y difícil. (...) La historia nunca olvidará si liderazgo si o hace", finaliza la carta, la cual es firmada por más de 10 miembros.



Es preciso decir que 'The Elders' es una organización no gubernamental, fundada por Nelson Mandela en 2007, que reúne a líderes globales independientes que buscan trabajar por los mismos intereses en causas de paz, justicia, derechos humanos y un planeta sostenible.



Algunos de estos líderes que hacen parte, y que firmaron el documento enviado a Joe Biden, son: Mary Robinson, expresidenta de Irlanda; Ban Ki-moon, exsecretario general de la ONU; Elbegdorj Tsakhia, expresidente y primer ministro de Mongolia; Ricardo Lagos, expresidente de Chile; Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia; y Ernesto Zedillo, expresidente de México.

