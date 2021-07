Covid: farmacéutica israelí iniciará ensayos de una vacuna en pastilla

Una farmacéutica israelí ha anunciado que está a punto de iniciar los ensayos clínicos para su prototipo de vacuna oral contra el covid-19. La empresa cree que esta alternativa a la vacuna tradicional podría ayudar a los países que no cuentan con la infraestructura necesaria para inyectar a sus habitantes.



Se trata de la empresa Oramed Pharmaceuticals, que dice haber creado una versión en forma de pastilla de la dosis única de una vacuna contra el covid-19.



La idea principal de la farmacéutica es poder facilitar la inmunización de las personas, eliminando la necesidad de que los profesionales de la salud deban estar presentes en el proceso.

El director ejecutivo de Oramed, Nadav Kidron, afirmó en entrevista con el diario israelí The Times of Israel, que "siente la urgencia de que el producto sea aprobado y esté en manos de los proveedores de salud, dada la perspectiva de demanda de refuerzos y la falta de vacunas en algunas partes del mundo".



"Nuestra vacuna oral, que no depende de una cadena de suministro de congelación, a diferencia de otras vacunas contra el coronavirus, podría significar toda la diferencia entre que un país pueda salir de la pandemia o no", dijo Kidron al medio.



La empresa ya obtuvo la aprobación del Centro Médico Sourasky de Tel Aviv para iniciar un ensayo clínico de la vacuna oral en 24 voluntarios no vacunados, y está a la espera del visto bueno final por parte del Ministerio de Salud.



