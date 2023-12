Unicef denuncia ataques al hospital operativo más grande en Gaza: niños entre víctimas

El Hospital Al Nasser en Jan Yunis (sur de Gaza), el mayor aún en funcionamiento en la franja, ha sido atacado en dos ocasiones en las últimas 48 horas, causando víctimas entre las que habría niños, denunció hoy el portavoz en Ginebra del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), James Elder.



El hospital trata a un gran número de niños heridos en ataques previos a sus domicilios, y da refugio a cientos de mujeres y menores desplazados, agregó el portavoz en rueda de prensa.



Este tipo de ataques muestran una vez más que la franja de Gaza "es el lugar más peligroso del mundo para los niños, una realidad que se ve reforzada día tras día", señaló Elder.

Un niño palestino herido es llevado al hospital Nasser tras un bombardeo israelí. Foto: AFP

En los ataques ha habido un número no concretado de víctimas, entre ellos Dina, una niña de 13 años que un día antes de fallecer, este domingo, había compartido sus experiencias con Unicef.



"Estaba herida, su pierna derecha había sido amputada, había perdido a sus padres y a dos hermanos, pero no había perdido la esperanza, nos contó que de mayor quería ser abogada", relató Elder.



Al igual que Dina, "los niños de Gaza no están a salvo en los hospitales, los refugios o, desde luego, en las supuestas 'zonas seguras", lamentó el portavoz de Unicef.



Esas supuestas zonas seguras designadas por Israel como tales no reúnen las condiciones necesarias para dar refugio a desplazados, insistió la fuente oficial, quien señaló que, entre otros problemas, no hay acceso de la ayuda humanitaria a esos lugares.

Desplazados internos palestinos de la Franja de Gaza acampan en los terrenos del hospital al-Nasser de Khan Yunis. Foto: AFP

"Son simplemente trozos de terreno, esquinas en las calles o edificios a medio construir sin agua, instalaciones o posibilidadde guarecerse del frío o la lluvia", aseguró Elder. El portavoz de Unicef agregó que se han registrado ya más de 100.000 casos de diarrea en niños gazatíes, y unos 150.000 de enfermedades respiratorias agudas, aunque las cifras reales podrían ser incluso mayores.



"En un momento en el que la malnutrición se extiende entre los niños de Gaza, estas enfermedades pueden ser mortales", advirtió.



Elder también destacó que más de 130.000 de los niños más vulnerables de Gaza, aquellos con menos de dos años, no están recibiendo la leche y alimentos suficientes para sobrevivir.



"En este escenario, con insuficiente agua, alimentos y servicios sanitarios, algo que sólo podría llegar con un alto el fuego humanitario, la mortalidad infantil por enfermedades puede sobrepasar a la causada por los bombardeos", alertó el portavoz.



EFE