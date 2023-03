Elegido canciller chino en diciembre de 2022, Qin Gang debutó hoy ante la prensa con un discurso sin complejos y un estilo expedito con el que dejó claro que China plantará cara a Estados Unidos siempre que considere que Washington la ataca.



Qin, que accedió al cargo en sustitución de Wang Yi, nombrado jefe de la Oficina de Exteriores del Partido Comunista Chino (PCCh), respondió a 14 preguntas durante dos horas de rueda de prensa en la que las preguntas estaban pactadas de antemano y a la que numerosos corresponsales permanentes en el país asiático no tuvieron acceso.

Viceministro de Exteriores entre 2018 y 2021 y embajador de China en Estados Unidos entre 2021 y 2022, Qin, que este mes cumplirá 57 años, ocupó también el puesto de director general adjunto y portavoz de Exteriores entre 2005 y 2010, años en los que destacó por su afilado colmillo y sus respuestas directas y combativas.

La nueva cara de la diplomacia china encaja así en la nueva generación de diplomáticos chinos conocidos como "guerreros lobo", que han optado por un tono mucho más firme y agresivo frente a sus predecesores.

"No falta amabilidad y buena voluntad en la diplomacia china, pero cuando aparecen los chacales nuestros diplomáticos chinos no tienen más remedio que enfrentarse a ellos para proteger a la patria", defendió Qin durante su debut en los márgenes de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo).

Punzante y mordaz, tiró de sorna y afirmó que tal término, el de los "guerreros lobo", es en realidad "una trampa" narrativa creada por otros: "Los medios estadounidenses me describían como 'guerrero lobo' cuando llegué como embajador. Pero ahora que he vuelto a China ya no me llaman así. Me siento como si hubiera perdido algo".

"Quienes inventaron el término saben poco sobre China y la diplomacia del país. Es eso o tienen una agenda oculta", agregó Qin, quien en respuesta a una pregunta sobre Taiwán no dudó en sacar a la palestra un ejemplar de la Constitución de su país para proclamar que la isla "es un territorio sagrado de China".

Dardos para Washington

Durante su misión diplomática en Estados Unidos, Qin vio cómo Washington aplicaba sanciones a empresas chinas como Huawei, continuaba vendiendo armas a Taiwán o restringía el acceso a chips estadounidenses por parte del país asiático.

A juzgar por la cantidad de dardos que lanzó hoy contra Washington -"provocan crisis", "solo intentan hacer tropezar o herir a la otra parte", "su apuesta por contener a China es temeraria", "su confrontación es malintencionada", "no se saldrán con la suya"-, la prioridad de Qin será contrarrestar lo que Pekín ve como ataques indiscriminados de Washington para frenar su ascenso.

No en vano, el Ministerio chino de Exteriores publicó recientemente, con Qin ya en el cargo, un informe en el que acusaba a EE. UU. de "usar múltiples métodos para mantener su supremacía mundial", lo que consideró "un riesgo a nivel global".

Durante su intervención de este martes, la nueva cara de la diplomacia china hasta recuperó las enseñanzas del pensador Confucio (551 a.C. - 479 a.C.): "Él dijo que hay que responder a la amabilidad con amabilidad y que hay que ser firme con el malvado. Lo que no podemos ser es amable con el malvado. China tiene buena voluntad, pero si hay lobos que bloquean el paso y atacan, lidiaremos con ellos para protegernos".

Por contra, Qin marcó distancias entre los políticos y el pueblo estadounidense: "Es entusiasta, amigable y sencillo. Todos buscan una vida feliz y un mundo mejor", dijo al referirse a su trato con trabajadores portuarios, granjeros y estudiantes de idioma chino que conoció durante su etapa como embajador.

"Cada vez que pienso en ellos, pienso que en las relaciones chino-estadounidenses deberían primar los intereses comunes y la amistad de los dos pueblos... en lugar de la política interna de Estados Unidos y su neomacartismo", aseveró.

El nuevo titular de Exteriores también intentó hoy de vender la cara más amable del país, especialmente cuando se trata de seducir al "sur global": "La modernización china proporciona una importante fuente de inspiración para el mundo, especialmente para los países en desarrollo", dijo en respuesta a la pregunta de una periodista invitada por el Gobierno chino para participar en la comparecencia de hoy.

"El éxito de China demuestra que cada país tiene el derecho y la capacidad de elegir su propio camino y mantener firmemente su futuro en sus propias manos. La modernización china está dedicada a la paz, el desarrollo, la cooperación y el beneficio mutuo, y brindará oportunidades. Es un nuevo camino, diferente a la modernización occidental", apostilló.



JESÚS CENTENO

EFE