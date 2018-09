Un avión ruso fue derribado por un misil sirio

El ejército ruso reportó que un avión de reconocimiento fue abatido por la defensa antiaérea siria. La aeronave había desaparecido sobre el Mediterráneo.



15 miembros de la tripulación Il-20 murieron en el hecho. El ministerio ruso de Defensa aseguró que se emplearon misiles S-200 para derribar el objetivo.

Según el portavoz del ejército ruso Igor Konashenkov, el error fue provocado por "acciones irresponsables" de Israel, cuyos aviones atacaron el territorio sirio utilizando la aeronave rusa como pantalla ante la defensa antiaérea siria. Como Israel no comunicó sus planes, no fue posible sacar el Il-20 a una zona segura.



Agregó que los cuatro aviones F-16 israelíes que bombardearon la provincia siria de Latakia "crearon de manera premeditada una situación peligrosa para los buques de superficie y aeronaves que se hallaban en la zona".



"El mando aéreo israelí y los pilotos de los F-16 no pudieron no ver el aparato ruso, pues descendía para aterrizar desde una altitud de cinco kilómetros. Pese a ello, premeditadamente cometieron esta provocación", subrayó Konashénkov.



"Calificamos estas acciones provocadoras de Israel como hostiles. Como resultado de estas acciones irresponsables de los militares israelíes murieron 15 militares rusos", recalcó el general.

El avión era usado para misiones de vigilancia y desapareció de los radares el lunes por la noche a 35 kilómetros de las costas sirias, durante un ataque aéreo llevado a cabo por aeronaves israelíes.



AFP y EFE