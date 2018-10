Turquía tendría video y audio del asesinato de periodista saudí

El Gobierno turco les dijo a funcionarios de EE. UU. que dispone de grabaciones de video y audio que demuestran que el periodista saudí Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado de su país en Estambul, según reveló este viernes el diario estadounidense 'The Washington Post'.

En las grabaciones se muestra que Khashoggi, columnista de ese medio y crítico con la monarquía saudí, fue detenido en el consulado por un equipo de seguridad, que después lo mató y desmembró su cuerpo, dice el diario, que cita como fuentes a funcionarios turcos y estadounidenses.



Khashoggi desapareció el pasado 2 de octubre, tras entrar en el consulado saudí para recoger unos documentos oficiales necesarios para su boda con su novia turca.

El diario destacó, en su página web, que en particular la grabación de audio “proporciona algunas de las pruebas más persuasivas y espantosas de que el equipo saudí es responsable de la muerte de Khashoggi”.



“La grabación de voz desde el interior de la embajada expone lo que le sucedió a Jamal después de su entrada”, dijo una fuente conocedora de la grabación y que no quiso revelar su identidad dada la naturaleza “extremadamente sensible” de la información de Inteligencia.



Según esa fuente, “se puede escuchar cómo fue interrogado, torturado y luego asesinado”.



La semana pasada, amigos de Khashoggi aseguraron tener la certeza de que el periodista fue asesinado en el consulado, e incluso de que su cadáver fue troceado y sacado en maletas, pero el Gobierno turco no ha comentado oficialmente esas

acusaciones, y Riad las niega.

Arabia Saudí afirmó, además, que Khashoggi salió del consulado y dice que no quedó el registro en las cámaras de seguridad porque estas no estaban funcionando ese día. Pero el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que no deja de presionar a Riad para que entregue pruebas de que el periodista sí salió del consulado, es escéptico sobre el argumento de las cámaras.



Los diarios turcos 'Sözcü' y 'Milliyet' informaron el viernes que cuando Khashoggi entró al consulado llevaba un “reloj inteligente” conectado a un teléfono que le dejó a su novia, Hatice Cengiz.



Los dos periódicos afirman que así se transmitieron al teléfono grabaciones de audio que son actualmente examinadas por la justicia. No obstante, mientras que Milliyet afirma que se registraron gritos y una pelea, Sözcü informa que en la grabación pueden oírse diálogos, pero no gritos, en este audio “de varios minutos”.



Este viernes, una delegación saudí llegó a Turquía para mantener conversaciones sobre el periodista, mientras, Riad y Ankara siguen enfrentadas sobre las razones de su ausencia desde la semana pasada.



Una fuente diplomática turca indicó que la delegación saudí llegó a Ankara. Según la agencia estatal Anadolu, tenía previsto reunirse con responsables turcos durante el fin de semana.



Ibrahim Kalin, portavoz de la presidencia turca, anunció la noche del jueves la formación de un “grupo de trabajo” turco-saudí para intentar esclarecer el misterio de la desaparición del periodista.

Hatice Cengiz, la novia de Jamal Khashoggi, esperando que él saliera del consulado, hecho que no se dio. Foto: AFP

Arabia Saudí, que se congratuló el viernes por la apertura de esta investigación conjunta con Turquía, había dado luz verde el martes a un registro de su consulado en Estambul, pero hasta ayer este aún no había tenido lugar.



El presidente de EE. UU., Donald Trump, se mostró el jueves reticente a sancionar a Arabia Saudí por la desaparición de Khashoggi y dijo que “no sería aceptable” suspender la venta de armas al reino, cercano aliado de Washington.

Además, Trump pronosticó que habrá “respuestas antes de lo que la gente cree” sobre lo que le ocurrió al periodista. Otros países como el Reino Unido y Francia se mostraron preocupados por la suerte de Khashoggi.



“Los hechos señalados son hechos graves (...). Francia desea que se haga todo lo posible para que tengamos la verdad en este caso, cuyos primeros elementos son extremadamente inquietantes”, declaró ayer el presidente francés, Emmanuel Macron.