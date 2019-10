Turquía no dará a los kurdos ni un minuto extra de tregua en Siria

Turquía advirtió este lunes que no dará ni un minuto adicional al alto el fuego de 120 horas acordado con Estados Unidos para que las milicias kurdas se retiren del noreste de Siria.



"La tregua de la operación termina el martes a las 22:00 horas. Si queda algún miliciano en la región a las 22.01, quedará fuera de combate con una operación militar. No se dará tiempo adicional", señaló el ministerio turco de Defensa en un comunicado.



La tregua negociada por Turquía y EE. UU. para permitir que una milicia kurda se retire de sus posiciones en el noreste de Siria expirará el martes, indicaron este lunes fuentes militares turcas.



Este alto el fuego "comenzó el jueves a las 22:00 (hora turca) (...) y terminará el martes a las 22:00 horas", indicaron estas fuentes.



Turquía lanzó el 9 de octubre una ofensiva en el noreste de Siria contra la milicia kurda de las Unidades de Protección Popular (YPG), un grupo calificado de "terrorista" por Ankara pero apoyado por los países occidentales contra la organización Estado Islámico (EI).



Esta operación militar fue suspendida desde el jueves gracias a una frágil tregua negociada entre Ankara y Washington. Los dos países declararon que duraría "120 horas", pero no habían indicado el momento preciso en el que expiraría.



Este acuerdo busca permitir que las YPG abandonen sus posiciones ubicadas cerca de la frontera turca y que Ankara establezca una "zona de seguridad" de unos treinta kilómetros de profundidad. Respecto de este último punto, las fuentes militares turcas indicaron que la "zona de seguridad" mediría 120 km de longitud en un primer momento.

Tropas de EE. UU. entran en Irak desde Siria, afirman testigos

Tropas estadounidenses procedentes de Siria cruzaron este lunes la frontera con el vecino Kurdistán iraquí, informaron testigos. Vehículos militares estadounidenses con soldados a bordo pasaron el puente del puesto fronterizo de Fishkhabour, en los límites de los territorios iraquí, sirio y turco, precisaron.



EE. UU. anunció el 14 de octubre el retiro de unos 1.000 militares desplegados en el norte y este de la Siria en guerra, seis días después del inicio de una ofensiva turca en ese sector contra la milicia kurdas de las Unidades de Protección Popular (YPG), considerada como "terrorista" por Ankara.

El pasado 7 de octubre, el gobierno de Donald Trump anunció el retiro de tropas estadounidenses de las cercanías de la frontera turca, en el norte de Siria, allanando el camino para la ofensiva, suspendida desde el pasado jueves en virtud de una frágil tregua negociada por Washington.



El domingo, más de 70 vehículos blindados con bandera estadounidense, cargados de material militar y escoltados por helicópteros, pasaron por la carretera internacional a la altura de la localidad de Tal Tamr.

En estos últimos días, los estadounidenses abandonaron otras tres bases, entre ellas una en Manbij y otra situada también cerca de Kobane, próxima a la frontera turca.

EE. UU. tiene actualmente 5.200 militares apostados en Irak, en el marco de la coalición internacional antiyihadista dirigida por Washington.



Su presencia en varias bases en el país genera polémica en Irak y varias fuerzas políticas y armadas chiitas pro-Irán reclaman frecuentemente su expulsión.

Erdogan: 'Occidente se ha puesto de lado de los terroristas'

"Pensaba que estaban contra el terrorismo. ¿Cuándo empezaron a actuar de manera concertada con los terroristas?" declaró Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Foto: Reuters

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó este lunes a los países occidentales de "haberse puesto del lado de los terroristas" al criticar la ofensiva lanzada por Ankara contra las fuerzas kurdas en Siria.



"¿Pueden creerlo? Todo Occidente se ha puesto del lado de los terroristas y nos atacan todos juntos. Entre ellos, los países de la OTAN y los países de la Unión Europea. Todos", declaró Erdogan en un discurso en Estambul.



"Pensaba que estaban contra el terrorismo. ¿Cuándo empezaron a actuar de manera concertada con los terroristas?", lanzó el presidente turco el lunes. "¿Las YPG se convirtieron en miembro de la OTAN sin que nadie me avisara?", ironizó.



