Acuerdo entre EE. UU y Turquía no es un alto el fuego real, dice la UE

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó este viernes, tras una cumbre de líderes europeos, que la tregua turca impulsada por Estados Unidos no es seria y pidió al gobierno de Recep Tayyip Erdogan que cese su ofensiva contra los kurdos en Siria.



"La situación es bastante obvia. Este llamado 'alto el fuego' no es lo que esperábamos. De hecho, no es un alto el fuego, es una exigencia de capitulación de los kurdos", dijo a los periodistas en Bruselas.

"Y creo que tenemos que ser muy coherentes en esto y tenemos que reiterar nuestro llamado a Turquía para que ponga fin de forma permanente a su acción militar", subrayó.



El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció el jueves que Turquía suspendería durante cinco días su ofensiva en el norte de Siria, para que se retiren de allí las fuerzas kurdas, tras lo cual el alto al fuego será permanente.



Se trata, sin embargo, de una tregua unilateral, no negociada con los kurdos, que se verían así expulsados de este territorio.

Este llamado 'alto el fuego' no es lo que esperábamos. De hecho, no es un alto el fuego, es una exigencia de capitulación de los kurdos

La ofensiva contra las Unidades de Protección Popular (YPG) kurdas ya dejó casi 500 muertos, casi un centenar de ellos civiles, y obligó a desplazarse a 300.000 personas, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH).



Este viernes y pese al alto el fuego provisional, al menos cinco civiles fallecieron en un bombardeo turco en el norte de Siria, según el OSDH.

La operación militar tensa aún más las relaciones entre la Turquía de Erdogan y los europeos.



AFP