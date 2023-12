Triste Navidad en Belén mientras siguen los bombardeos y ataques en Gaza

Ni procesión, ni villancicos, ni peregrinos, ni nada de una típica Navidad, pues la guerra en Gaza convirtió esta Nochebuena en una jornada triste en Belén, donde se venera el nacimiento de Jesús, según la tradición cristiana.



"Es una Navidad muy triste", lamentó este domingo frente al lugar en el que los creyentes situan el nacimiento de Jesús el patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa.

Frente a la basílica de la Navidad, en la plaza del Pesebre, este año Jesús aparece entre escombros y alambradas, como los niños que mueren a diario en Gaza.



Una oración por la paz "No hay ambiente navideño por la guerra, una guerra terrible", comentó el patriarca antes de entrar en la basílica, que este año estaba mucho más sola, sin la afluencia masiva de peregrinos que en esta fecha otros años hacían colas durante oras para ver el lugar donde se cree que nació Jesús.





"Para todos aquellos que están sufriendo", quien dirige a los cristianos de rito católico en Tierra Santa rogó una oración, "para rezar por la paz, por un alto el fuego inmediato" en la Franja de Gaza.



Niño Jesús en un pesebre en ruinas.



Más de 20.400 gazatíes han muerto y más de 54.000 han resultado heridos tras más de dos meses y medio de ofensiva militar israelí en el enclave palestino, después de que Israel declara la guerra al grupo islamista Hamás tras su ataque del pasado 7 de octubre en suelo israelí con más de 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados.



"Esperemos que la próxima Navidad tengamos una verdadera Navidad" en Belén, deseó el patriarca en este lugar sagrado del cristianismo. Su mensaje por la paz fue uno de los muchos que se escucharon este día en el lugar santo, desde un estrado junto al nacimiento del Niño Jesús rodeado de cascotes, chapas y alambres.



Marcelo Gallardo, un sacerdote argentino de la congregación del Verbo Encarnado, que lleva 30 años en Belén, fue uno de los religiosos que aguantó bajo la lluvia y el frío la llegada del patriarca. "Este año hay muy poca gente", comentó a EFE, y "los jefes de las iglesias han pedido a los fieles no hacer manifestaciones externas como se hacen todos los años, pero sí las ceremonias religiosas".



El sacerdote se sumó al pedido de una oración por el fin de todas las guerras en el mundo, no solo en Gaza: "Esperemos que el Niño Dios cambie de manera especial los corazones de los que gobiernan".



"Nada es imposible para Dios (...) y creemos que realmente la oración, aunque parezca para algunos que no tiene poder, tiene más poder que todas las armas", sentenció.



Mensajes al mundo Sin árbol de navidad ni luces navideñas, con muchos comercios de los típicos recuerdos con las persianas bajadas por falta de turistas, frente a la basílica de Belén, en Cisjordania ocupada, lo que hubo este año fueron mensajes al mundo en distintos idiomas para que no se olviden de Gaza ni de toda Palestina.

Religiosos de distintas creencias cristianas, como uno ortodoxo y otro luterano, unieron sus voces para denunciar la vergüenza para la humanidad que conllevan guerras como las de Gaza, sin perder la esperanza de que acabe con todas ellas un "milagro" como el de Belén cuando hace más de 2.000 años nació Jesús.



El mensaje en español lo leyó Jenifer Sayeh, una adolescente palestina de padres colombianos. "Es un mensaje para todos los niños del mundo de que no estamos celebrando la Navidad por la guerra entre Israel y Palestina, por lo que está pasando en Gaza.Estamos tristes, pero queremos paz", declaró a EFE después de leerlo bajo la lluvia.



El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abás, expresó igualmente su esperanza en que esta Navidad marque el cese de la guerra en Gaza y de la violencia en todos los territorios palestinos ocupados.



"El río de sangre, los inmensos sacrificios, las penurias y la heroica resiliencia de nuestro pueblo en su tierra son el camino hacia la libertad y la dignidad", manifestó en su mensaje de felicitación navideña.



Una gran bandera palestina fue desplegada en la plaza del Pesebre antes de la llegada del patriarca, quien junto a otros sacerdotes ofició una misa en la iglesia aledaña a la basílica de la Navidad, como única celebración de Navidad este año en Belén.

Funeral de soldados israelíes

Israel continúa ataques

El ejército israelí anunció este domingo que intensificó sus operaciones contra el movimiento islamista Hamás en el sur de la Franja de Gaza, en una guerra que "será larga", según el primer ministro Benjamin Netanyahu, pese a los llamados a proteger a los civiles palestinos.



"Voy a ser claro: la guerra será larga (...) hasta que Hamás sea eliminado y restablezcamos la seguridad tanto en el norte como en el sur", declaró Netanyahu tras rendir un homenaje a los 153 soldados israelíes muertos desde el inicio de la ofensiva terrestre en Gaza el 27 de octubre.



"Estamos pagando un alto precio por la guerra, pero no hay otra opción que seguir luchando", añadió el dirigente nacionalista ante los miembros de su gobierno.



El conflicto se desencadenó el 7 de octubre tras el ataque de Hamás contra el sur de Israel, en el que los milicianos islamistas mataron a cerca de 1.140 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras israelíes.



Ese día, los islamistas también secuestraron a unas 240 personas, de las cuales 129 siguen cautivas en Gaza. En respuesta, Israel prometió "aniquilar" a Hamás y lanzó una ofensiva terrestre y aérea contra el estrecho territorio palestino, gobernado por el grupo islamista desde 2007.



Facebook Twitter Linkedin

Un hombre con un sombrero de Navidad en Jenín.



Según Hamás, considerado como organización terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, 20.424 personas, en su mayoría mujeres y niños, murieron hasta ahora en la guerra. Los combates terrestres se centraron hasta ahora en el norte de la Franja, pero el ejército anunció que las operaciones virarían hacia el sur, donde se han refugiado miles de civiles.



Después de la ciudad de Gaza, "estamos virando hacia el sur y concentrando nuestras principales operaciones en otro bastión de Hamás, Jan Yunis", afirmó Jonathan Conricus, un portavoz del ejército. Jan Yunis es el lugar de nacimiento del líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, y acoge su centro de poder. Israel considera a Sinwar como el máximo responsable del ataque del 7 de octubre.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con Efe y Afp