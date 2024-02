¿Se acerca tregua en Gaza? Palestinos creen que habrá acuerdo en los próximos días

Fuentes palestinas prevén un acuerdo para una nueva tregua en los próximos días en Gaza, después de que Hamás ofreció "concesiones" a Israel en las negociaciones que se adelantan en El Cairo.



Así lo dijeron este jueves a Efe fuentes palestinas próximas a las negociaciones, que aseguraron que "Hamás renunció a su exigencia de un alto el fuego permanente y una retirada israelí completa de Gaza, a cambio de garantías para que sus líderes no sean asesinados".

Las fuentes no descartaron el anuncio de una nueva tregua "la semana próxima" tras una nueva reunión que está prevista en París entre los jefes de los servicios de Inteligencia de Israel, Estados Unidos y Egipto, además del primer ministro de Catar.



Apuntaron también que este avance fue alcanzado en la ronda de diálogo que una delegación de Hamás, encabezada por el líder de su buró político Ismail Haniyeh, mantuvo en El Cairo en los últimos dos días, y que concluyó este jueves.



En esa ronda participaron la delegación del grupo islamista palestino y Brett McGurk, asesor para Oriente Medio del presidente estadounidense, Joe Biden, que mantuvieron reuniones con el jefe del Servicio General de Inteligencia egipcia, Abbas Kamel, y otros responsables de ese servicio.



Palestinos buscan personas bajo los escombros de una casa destruida tras los ataques aéreos israelíes en Gaza. Foto: EFE

Según habían informado fuentes de seguridad egipcias, esos encuentros se centraron en la propuesta de París para un alto el fuego, así como lo que Hamás propone para implementarlo, y un intercambio de prisioneros y rehenes entre ambas partes.



La primera fase de este plan prevé una tregua de seis semanas, un canje de rehenes por presos palestinos detenidos en Israel y la entrada a gaza de convoyes de asistencia humanitaria.



Las fuentes egipcias, que pidieron el anonimato, confirmaron el miércoles que El Cairo esperaba alcanzar "los objetivos" de esas negociaciones durante esa ronda, y que "están cerca de superar todos los obstáculos y declarar una tregua entre las dos partes".



El enviado estadounidense tiene previsto viajar a Israel para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y los líderes del Ejército israelí para hablar sobre la tregua y el plan para llevar a cabo una operación militar en la ciudad palestina de Rafah, fronteriza con Egipto, según las mismas fuentes.



Aunque las conversaciones fueron descritas como fructíferas por las partes hace unos días, se sabe también que uno de los principales escollos sigue siendo el número de prisioneros que Hamás pide que Israel libere de sus cárceles, en principio más de mil, a cambio de los 134 rehenes, de los que una treintena han fallecido.

Carros de combate israelíes cerca de la Franja de Gaza. Foto: AFP

Según Times of Israel, el ministro israelí Benny Gantz también aseguró a los periodistas que "podría estar en marcha un nuevo acuerdo sobre rehenes entre Israel y Hamás, pero si las partes no logran llegar a un acuerdo, Israel invadirá la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, durante el Ramadán".



Gantz enfatizó en que hay "señales iniciales que indican la posibilidad de avanzar” en un nuevo acuerdo en los próximos días, elevando las esperanzas de otra tregua.

El conflicto, que ya ha superado los cuatro meses, se desató después del ataque de Hamás en Israel que dejó unos 1.200 muertos y también ha causado más de 29.000 muertos en Gaza.



Una primera tregua, mediada por Egipto y Catar, con la ayuda de EE. UU., fue alcanzada el pasado 24 de noviembre y permitió, durante una semana, la liberación de 105 rehenes (24 de ellos extranjeros) a cambio de la excarcelación de 240 presos palestinos, así como el aumento de las cantidades de ayuda a los civiles en Gaza.



El primer ministro catarí, Mohamed bin Abderrahman Al Thani, aseguró el pasado sábado en Múnich que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de

tregua en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás "no progresan como se esperaba" y que los últimos días no eran "muy prometedores", aunque se mostró optimista de que se pueda llegar "muy pronto" a un acuerdo.



Ataques israelíes en Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP

En el terreno, al menos 97 gazatíes murieron en las últimas 24 horas en la Franja de Gaza por ataques israelíes y 132 resultaron heridos, según el último recuento del Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por Hamás.



En total, desde el 7 de octubre, han muerto 29.410 personas y otras 69.465 han resultado heridas en 139 días de guerra, además de unos 8.000 cuerpos que se estiman atrapados bajo los escombros, según la misma entidad.



Al menos 20 civiles murieron y decenas resultaron heridos en un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo viviendas pertenecientes a las familias Odeh, Yassin, Al Irqan y Nassar, en el barrio de Zaytun, al sureste de la ciudad de Gaza, informó la agencia oficial palestina Wafa.



El Ejército israelí, por su parte, informó este jueves que retomó sus operaciones militares en ciudad de Gaza, en concreto en el barrio de Zaytun, donde dijo haber destruido decenas de objetivos de Hamás y matado a una veintena de supuestos combatientes.

Atrapados por los combates desde hace más de 4 meses, los gazatíes están sumidos en una grave crisis humanitaria. Según la ONU, 2,2 millones de los casi 2,4 millones de habitantes del territorio están amenazados por la hambruna.



La situación humanitaria es especialmente alarmante en el norte del territorio, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que el martes se vio obligado a suspender el envío de ayuda por la "violencia" y el "caos" que imperan allí.

EFE y AFP