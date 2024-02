Continúan en El Cairo las consultas para alcanzar una nueva tregua en la Franja de Gaza

Las consultas entre las delegaciones egipcias, cataríes y estadounidenses continúan este miércoles en El Cairo para avanzar en una tregua en la Franja de Gaza después de que los representantes israelíes dejaron el martes en la noche la capital de Egipto, informaron a Efe fuentes de seguridad egipcias.



Los informantes indicaron que está previsto que las reuniones sigan también con el grupo islamista Hamás, en la que también participarán las delegaciones de Egipto y Catar, los principales mediadores en el conflicto, y Estados Unidos, el principal canal con Israel para las negociaciones.

El martes, se reunieron en medio de un estricto hermetismo los jefes de la CIA, el Mossad y los servicios de inteligencia de Catar y Egipto, unas conversaciones que fueron "fructíferas" y se desarrollaron de forma "positiva", dijeron dos fuentes de seguridad egipcias a Efe y como también aseguró la televisión Al Qahera News, cercana a la Inteligencia egipcia.



Durante la sesión, según las fuentes, se discutieron las propuestas que presentó Hamás en respuesta a la proposición previa confeccionada semanas antes en París como resultado de negociaciones entre los mediadores, Catar y Egipto, además de Estados Unidos e Israel.

Los palestinos inspeccionan la destrucción tras un ataque aéreo israelí contra el campo de refugiados de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP

También indicaron que se abordó la liberación de los rehenes en manos del grupo islamista Hamás a cambio de la excarcelación de presos palestinos en Israel y una tregua inicial en la Franja de Gaza que conduzca a un proceso de negociación para acordar un cese de hostilidades permanente.



De acuerdo con los informantes, se discutió sobre la redacción de un "borrador final" de un acuerdo que incluya la implementación de una tregua de seis semanas, durante la cual se desarrollarían nuevas conversaciones para pactar un alto el fuego permanente.

Retratos de los rehenes israelíes retenidos por Hamás desde los atentados del 7 de octubre. Foto: AFP

Sin embargo, las fuentes afirmaron que "aún hay trabajo para llegar a un acuerdo" y que, pese a que las conversaciones lograron "avances aceptables", estos no son los esperados debido a una serie de objeciones principalmente de la parte israelí.



Este miércoles, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que solo un cambio en las exigencias del grupo islamista Hamás en relación a una posible tregua en Gaza permitirá que las negociaciones avancen.



"Israel no recibió en El Cairo ninguna propuesta nueva de Hamás sobre la liberación de nuestros rehenes", aseguró ese departamento presidencial en un comunicado. "El primer ministro Benjamín Netanyahu insiste en que Israel no cederá a las delirantes exigencias de Hamás", añadió.



Uno de los principales escollos sigue siendo el número de prisioneros que Hamás pide que Israel libere de sus cárceles, en principio más de mil, a cambio de los 134 rehenes, al menos una treintena de ellos muertos.



Representantes de los familiares de los secuestrados anunciaron protestas este jueves frente al Ministerio de Defensa en Tel Aviv, al considerar la falta de cooperación israelí como un "sentencia de muerte" para sus seres queridos, según denunciaron en un comunicado.



Aún así, las fuentes negociadoras apuntaron que la reunión celebrada el martes es "vital para llenar los huecos remanentes" para lograr que Israel y Hamás acepten los términos del pacto, así como para lijar las diferencias entre las partes.



En medio del hermetismo durante las conversaciones, el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, recibió este martes al director de la CIA, William Burns, y al primer ministro de Catar, Mohamed bin Abderrahman, con los que acordó continuar con la "coordinación intensiva" para afianzar un acuerdo de tregua en Gaza.



EFE